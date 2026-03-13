Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà giảm

Giá vàng miếng SJC sáng 13/3 niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (12/3).

Sáng 13/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (12/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng 12/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 181,3 - 184,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 12/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/3 giao dịch ở mức 5.110 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.314 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 162,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (11/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường hiện đang bị kẹt giữa "gọng kìm" của rủi ro địa chính trị leo thang và áp lực lạm phát do giá dầu tăng phi mã.

Cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 13 với những phát ngôn đầy thách thức từ cả hai phía. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đảm bảo an ninh tại Trung Đông là ưu tiên hàng đầu, bất chấp những tác động tiêu cực đến giá dầu toàn cầu. Đáp lại, Nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố sẽ duy trì tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz và cảnh báo Tehran có thể mở thêm nhiều mặt trận mới nếu các cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel không dừng lại.

Tình trạng căng thẳng tột độ tại vùng Vịnh đã đẩy giá năng lượng lên mức cao kỷ lục, trực tiếp thổi bùng nỗi lo lạm phát và làm lu mờ triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện tại, thị trường gần như loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới, trong khi kỳ vọng về một đợt cắt giảm vào cuối năm nay cũng sụt giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 70%. Với diễn biến hiện tại, kim loại quý đang đứng trước nguy cơ ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Giá bitcoin tăng 2,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (13/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 71.610 USD/BTC, duy trì đà hưng phấn và đứng vững trên ngưỡng cản tâm lý quan trọng 70.000 USD sau một phiên rung lắc nhẹ.

Sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đang có sự phân hóa tích cực khi những lo ngại cực đoan về xung đột Trung Đông dần được thị trường hấp thụ. So với mức giá của 7 ngày trước (71.243 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,5%, phản ánh trạng thái tích lũy bền vững của các nhà đầu tư ngay cả sau chuỗi phiên bứt phá mạnh mẽ đầu tháng.

Đặc biệt, tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế phục hồi vượt trội khi chính thức thiết lập mặt bằng giá mới đầy thuyết phục. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn mức ghi nhận một tháng trước (67.052 USD/BTC) khoảng 6,8%, cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang áp đảo hoàn toàn những áp lực điều chỉnh ngắn hạn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 192 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.432 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.