Bộ KHCN yêu cầu Viettel, VinaPhone, MobiFone bảo đảm an toàn mạng lưới phục vụ bầu cử

Ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn hạ tầng mạng lưới, duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong bối cảnh thời tiết trên nhiều khu vực đang diễn biến phức tạp.

Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24.

Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị quản lý hạ tầng mạng lưới cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cũng như quá trình tổ chức bầu cử.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra, bảo đảm khắc phục nhanh các gián đoạn mạng lưới nếu phát sinh. Việc duy trì ổn định hạ tầng thông tin được xác định là yếu tố quan trọng để hỗ trợ công tác quản lý cử tri, điều hành tổ chức bầu cử và trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.

Đối với khu vực đất liền ở Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh, mưa lớn, dông lốc để chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Các địa phương cần chuẩn bị sẵn lực lượng tại chỗ nhằm kịp thời khắc phục hậu quả nếu thiên tai gây ảnh hưởng đến hạ tầng thông tin hoặc hoạt động tổ chức bầu cử.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển, chủ động thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có phương án phòng tránh và kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống mạng lưới thông tin, duy trì liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai trên biển cũng như công tác bầu cử.

Yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong các ngày 13, 14/3 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Trên biển, từ đêm 12 đến 14/3, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ngày 13/3, tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Trong thời gian vừa qua, khu vực biển Trung Bộ cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn tàu thuyền. Do đó, việc chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn hạ tầng thông tin liên lạc được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ hiệu quả công tác tổ chức bầu cử và bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh tế – xã hội trên biển.