Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ rơi ở Iraq: Ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, 2 người vẫn mất tích

Một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ rơi tại miền Tây Iraq khiến ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng và 2 người mất tích. Quân đội Mỹ cho biết vụ việc không liên quan hỏa lực đối phương và đang được điều tra.

Ít nhất 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng sau khi một máy bay tiếp dầu của quân đội Mỹ rơi tại miền Tây Iraq, quân đội Mỹ cho biết, đồng thời khẳng định vụ việc “không phải do hỏa lực của đối phương hay nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh”, nhưng có liên quan đến một máy bay tiếp dầu khác của Mỹ.

Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục đối với 2 thành viên phi hành đoàn khác trên chiếc KC-135 Stratotanker, theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên mạng xã hội X sáng 13/3 theo giờ địa phương.

Hoàn cảnh dẫn tới vụ rơi máy bay hôm thứ Năm hiện vẫn đang được CENTCOM điều tra.

Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng một trong các máy bay liên quan tới sự cố đã hạ cánh an toàn tại Israel.

Hai bức ảnh được đăng trên Telegram bởi đài truyền hình công cộng Israel Kan cho thấy một chiếc KC-135 Stratotanker bị mất phần trên của cánh đuôi.

Các ký hiệu trên thân máy bay cho thấy chiếc này xuất phát từ căn cứ không quân Beale, căn cứ đặt Trung đoàn không quân 940 thuộc Bộ Tư lệnh không quân dự bị.

Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ chưa công bố danh tính các quân nhân thiệt mạng trong vòng 24 giờ, cho tới khi thông báo chính thức được gửi tới gia đình các nạn nhân.

Theo CNN