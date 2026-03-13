Cụ bà 111 tuổi chờ ngày đi bầu cử

Bước sang tuổi 111, cụ Giàng Thị Mai, người dân tộc H’Mông ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ), háo hức chờ đến ngày được trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Ngôi nhà của cụ Giàng Thị Mai nằm ven con đường đất dẫn vào bản Mỹ Á. Khi chúng tôi ghé thăm, cụ đang ở nhà một mình, còn con cháu đã lên nương làm rẫy từ sớm.

Những ngày này, câu chuyện được nhắc nhiều trong bản là cuộc bầu cử sắp tới. Với cụ Mai đây cũng là điều cụ luôn mong chờ.

Ngôi nhà của cụ Mai nằm ngay con đường vào bản Mỹ Á. Ảnh: T.H.

Cụ Mai không nói được tiếng phổ thông nên cuộc trò chuyện với chúng tôi phải nhờ anh Mùa A Cáng, Trưởng bản Mỹ Á, phiên dịch.

Giọng chậm rãi, cụ nói bằng tiếng H’Mông: “Kuv laus lawm, tab sis kuv tseem xav mus tso plov" (Tôi đã già rồi, nhưng vẫn muốn được đi bỏ phiếu).

Câu nói mộc mạc của cụ khiến mọi người trong căn nhà nhỏ lặng đi trong giây lát. Mong muốn được trực tiếp tham gia bầu cử của người phụ nữ 111 tuổi đến từ hoàn cảnh riêng diễn ra hàng chục năm trước

Cụ Giàng Thị Mai cùng trưởng bản Mùa A Cáng. Ảnh: T.H.

Nhiều người bất ngờ khi biết năm nay là lần thứ hai cụ Mai được tham gia bầu cử. Trước đây, cụ đi làm ăn xa, không thường xuyên sinh sống tại địa phương nên ít có cơ hội tham gia các kỳ bầu cử.

Lần bỏ phiếu này, cụ mong muốn được tự tay bầu những cán bộ có tâm, có tầm vì quê hương, đất nước.

Trưởng bản Mùa A Cáng cho biết cụ Giàng Thị Mai là người cao tuổi nhất bản Mỹ Á. Nếu ngày bầu cử, cụ Mai không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cụ tự tay thực hiện quyền bầu cử.

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện để những người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể tham gia bầu cử”, anh Cáng cho biết.

Theo anh Mùa A Cáng, bản Mỹ Á chủ yếu là người H’Mông sinh sống nên việc tuyên truyền thường được thực hiện bằng tiếng H’Mông để bà con dễ hiểu và nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

“Bà con trong bản rất quan tâm đến cuộc bầu cử. Mọi người đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu có uy tín, có trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân”, anh chia sẻ.

Người dân xã Thu Cúc xem tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại điểm bầu cử. Ảnh: T.H.



Cũng giống như cụ Mai, nhiều người dân bản Mỹ Á mong chờ ngày bầu cử sắp tới.

Ông Sùng A Vàng, già làng bản Mỹ Á, cho biết ông đã đảm nhiệm vai trò này hơn 20 năm và từng 4 lần tham gia bầu cử.

“Lần đầu tôi đi bầu cử là năm 1996. Mỗi lần được cầm lá phiếu, tôi đều rất vui”, ông nói và cho biết bà con trong bản mong những đại biểu trúng cử lần này sẽ lắng nghe và quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng cao.

Chung niềm kỳ vọng, ông Sùng A Câu, một cử tri có uy tín trong bản, cho biết bà con rất phấn khởi khi trong kỳ bầu cử này bản Mỹ Á có một người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

“Chúng tôi mong người trúng cử sẽ là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế, giao thông và đời sống vùng cao”, ông Câu nói.