Tổng bí thư yêu cầu đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Chiều 12/3, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng bí thư nhận định để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

“Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư yêu cầu đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.

Tổng bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp; rà soát, đánh giá các công nghệ đang sử dụng trên các lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ tạo ra hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Tổng bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện văn bản pháp luật mà còn cả ở khâu thực thi pháp luật; không chỉ khắc phục hạn chế, mà phải đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng bí thư Tô Lâm gợi mở tập trung phát triển các hạ tầng nền tảng, các công nghệ chiến lược; phải coi việc xây dựng các hạ tầng nền tảng là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài của quốc gia, cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có trọng tâm, tránh tình trạng đầu tư phân tán, manh mún.

Tổng bí thư lưu ý cần ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn và nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu - phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm; hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tổng bí thư nhấn mạnh tinh thần coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ của con người Việt Nam.

Định hướng cách làm, Tổng bí thư yêu cầu các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành chuỗi giá trị công nghệ chiến lược, từ nghiên cứu - phát triển, thử nghiệm - ứng dụng, đến sản xuất - thương mại hóa.

Ngoài ra, cần lưu ý phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chú ý công tác đào tạo, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân; tăng cường kỷ luật thực thi trong triển khai thực hiện.

Kết quả triển khai phải được đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Tổng Bí thư quán triệt cần phải chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng. Tổng bí thư yêu cầu thành lập các Tổ công tác để đôn đốc, tham mưu giải quyết (nếu thấy cần thiết) để tháo gỡ bằng được, không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không ai thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn.

Tổng bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 57, yêu cầu đặt ra rất cấp bách, khối lượng công việc lớn, không chỉ nhận diện vấn đề mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được, đóng góp vào tăng trưởng chung quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026.