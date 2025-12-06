Chính phủ xuất hơn 6.800 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước tung gói tín dụng hỗ trợ sau lũ lịch sử

Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, báo chí đặt câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Cụ thể, Chính phủ đã sử dụng ngân sách nhà nước như thế nào để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả? Đồng thời, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã có quyết sách gì về vốn, thuế và chính sách dành cho hộ gia đình, doanh nghiệp chịu thiệt hại do thiên tai?



Ngân sách Trung ương cấp 6.800 tỷ đồng hỗ trợ, doanh nghiệp và người dân được giãn, miễn thuế

Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết vừa qua, nhiều tỉnh miền Bắc và Nam Trung Bộ liên tục hứng chịu các đợt bão lũ lớn, có địa phương thiệt hại ở mức lịch sử. Thiên tai đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống KT-XH và làm giảm tăng trưởng GDP của các địa phương, cũng như tác động tới tăng trưởng chung của cả nước trong quý IV và cả năm.

Trước thực tế đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ đạo, nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả. Tại phiên họp sáng cùng ngày, Thủ tướng đã quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị ảnh hưởng, bảo đảm nguồn lực cho công tác cứu trợ và phục hồi.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, hệ thống chính sách thuế, phí hiện hành cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại. Theo Luật Quản lý thuế, các tổ chức, cá nhân gặp thiên tai bất khả kháng sẽ được xem xét giãn, gia hạn thời hạn nộp thuế. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cho phép tính các khoản thiệt hại do thiên tai vào chi phí hợp lệ; Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thuế tài nguyên cũng có quy định giảm, miễn thuế với trường hợp bị thiệt hại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Q.P.

Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể để các địa phương, doanh nghiệp, người dân nắm rõ và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ này. Đồng thời, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại để giám định nhanh chóng và chi trả bồi thường kịp thời, giúp người dân và doanh nghiệp sớm có nguồn tài chính vượt qua khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng các địa phương để vừa xử lý các nhu cầu tài chính khẩn cấp, vừa xây dựng giải pháp lâu dài nhằm nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh bền vững.

Hơn 250.000 khách hàng được cơ cấu nợ, giảm lãi suất và vay vốn ưu đãi phục hồi sản xuất

Trong khi đó, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho hay từ tháng 7/2025 đến nay, bão và mưa lũ đã ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong đó có các gói tín dụng lãi suất thấp hơn thông thường.

Cụ thể, NHNN đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại địa phương bị ảnh hưởng khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình để áp dụng biện pháp hỗ trợ.

Kết quả, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng; giảm lãi suất từ 0,5–2%/năm trong 3–6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng; triển khai chương trình cho vay khôi phục sản xuất với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng, riêng ngành nông, lâm, thủy sản được giải ngân khoảng 600 tỷ đồng cho 4.000 khách hàng.



Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, ngày 4/12, Thủ tướng đã ký Quyết định 2654 giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025) cho khoảng 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành phố, với số tiền hỗ trợ dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Riêng thiệt hại do bão số 13 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, NHCSXH đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng xem xét giảm lãi suất tương tự cho gần 1 triệu khách hàng, với số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 300 tỷ đồng.