Những con số đặc biệt về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Xã hội số
Tỉ giá USD tăng do xung đột Trung Đông, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Tỉ giá USD tăng do căng thẳng Trung Đông. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ điều hành linh hoạt, bảo đảm ổn định thị trường ngoại tệ và kiểm soát lạm phát.
Bộ Xây dựng: "Người dân sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập"
Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về triển vọng thị trường bất động sản sau những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý thời gian qua.
Cam kết của tân chủ tịch tỉnh Ninh Bình khi nhậm chức
Ông Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Hơn 4.600 thanh niên ở Đà Nẵng lên đường nhập ngũ
Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Đà Nẵng được tổ chức đồng loạt tại 14 điểm trên toàn thành phố, với hơn 4.600 thanh niên nhập ngũ.
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên
Ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương-phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.
Hội An tái hiện nghi thức Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu
Sáng 4/3, tại Hội An, nghi thức Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu đã được tái hiện, thu hút sự tham gia của các hội quán, cùng người dân và du khách.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng
Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đã tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng.
Cảnh báo nguy cơ độc tố cereulide trong sữa, Bộ Y tế yêu cầu giám sát toàn quốc
Trước việc nhiều nước châu Âu và Australia thu hồi sữa nghi nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương giám sát, kiểm nghiệm và sẵn sàng thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.
Thủ tướng: Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức.
Đà Nẵng tổ chức lại không gian phát triển theo 3 vùng chức năng, 3 cụm động lực
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021–2030 theo mô hình 3 vùng không gian phát triển và 3 cụm động lực tăng trưởng, nhằm tận dụng lợi thế địa kinh tế – chính trị và thúc đẩy thành phố trở thành cực tăng trưởng tầm khu vực.
Trung tâm chẩn đoán hình ảnh đầu tiên tại miền Nam đạt chứng nhận ISO quốc tế
Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trở thành đơn vị chẩn đoán hình ảnh đầu tiên tại miền Nam, cả công lập và tư nhân, được cấp chứng nhận ISO 15189:2022.
Gặp tai nạn khi xay thịt, người phụ nữ 36 tuổi phải cắt cụt chi
Một tai nạn lao động tại bếp ăn ở Hải Phòng khiến người phụ nữ 36 tuổi bị cuốn toàn bộ bàn tay vào máy xay thịt. Do tổn thương quá nặng, bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay để tránh biến chứng nguy hiểm.
Tổng bí thư: Chuẩn bị giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở
Chiều 3/3, Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Những ứng viên ngoài Đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới
Danh sách 65 ứng viên ngoài Đảng có sự góp mặt của những doanh nhân, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhiều gương mặt thuộc thế hệ 9X, 10X.
Hàng loạt vi phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Bánh mì vỉa hè khiến nhiều người nhập viện
Hàng loạt trường hợp đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở thức ăn đường phố ở TP.HCM.
Khẩn trương triển khai tuyến đường sắt nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành và TP.HCM triển khai tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Tài xế tố quán ăn ở Huế đuổi khách, cơ quan chức năng vào cuộc
UBND phường Kim Trà, TP. Huế vừa có báo cáo về việc một tài xế xe container tố chủ quán ăn đuổi khách dịp Tết.
Phát hiện cùng lúc 2 ung thư dù chỉ thấy đau bụng và vàng da nhẹ
Từ những biểu hiện mơ hồ như đau bụng âm ỉ và vàng da nhẹ, một người đàn ông 64 tuổi được chẩn đoán mắc đồng thời ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ. Các bác sĩ đã thực hiện ca mổ nội soi kéo dài 6 giờ để xử lý cả hai khối u hiếm gặp.