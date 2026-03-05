Những con số đặc biệt về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ghi nhận nhiều con số đáng chú ý, từ số lượng cử tri đi bầu, số lượng ứng cử viên, đơn vị bầu cử đến tỷ lệ nữ, người trẻ, trình độ người ứng cử.