Đà Nẵng làm gì để kinh tế số chiếm 27% GRDP?

Xây dựng 3 trụ cột tăng trưởng kinh tế số

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào 3 trụ cột, gồm: công nghệ blockchain, công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển kinh tế số; đồng thời tạo ra không gian tăng trưởng mới cho GRDP, góp phần mở rộng quy mô kinh tế, hình thành mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới, thị trường mới và chuỗi giá trị mới; qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Với định hướng này, trong giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng xác định 3 trụ cột tăng trưởng kinh tế số, gồm: hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI); nền tảng dịch vụ số và Công nghệ số và dịch vụ số xuất khẩu.

Đối với hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), Đà Nẵng nâng cao năng suất toàn nền kinh tế, tối ưu vận hành ngành, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số. Đối với nền tảng dịch vụ số, Đà Nẵng thúc đẩy hình thành các ngành kinh tế mới, mở rộng thị trường và mô hình kinh doanh số. Đối với công nghệ số và dịch vụ số xuất khẩu, Đà Nẵng gia tăng giá trị gia tăng thực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP thành phố.

Trong giai đoạn đến năm 2030, Đà Nẵng ưu tiên đầu tư hạ tầng số để phát triển kinh tế số (hạ tầng công viên phần mềm, Lab AI, Trung tâm dữ liệu AI/Cloud/HPC; Trạm trung chuyển quốc tế Digital Hub, 5G/6G, mạng lưới cảm biến IoT, cung cấp dữ liệu mở...) gắn với các bài toán lớn, lĩnh vực mới của TP (trung tâm tài chính quốc tế và phát triển tài sản số; khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu và logistics, trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn, du lịch nghỉ dưỡng,... ); cung cấp dữ liệu mở, tạo ra hệ sinh thái dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thị trường dữ liệu; triển khai kinh tế số văn hóa và di tích, kinh tế số y tế.

Đà Nẵng sẽ sử dụng các mô hình quản lý vận hành số cho Cảng biển Liên Chiểu cùng Khu thương mại tự do

Bên cạnh đó, TP ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh; đồng thời tạo ra mô hình kinh doanh mới; đổi mới phương thức tổ chức và quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử;

Đà Nẵng đặc biệt ưu tiên kết hợp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong phát triển kinh tế số; triển khai “kinh tế tầm thấp” dựa trên bản sao số; các nền tảng AI; thu hút và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao; hợp tác quốc tế về kinh tế số; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển thị trường nước ngoài.

Kinh tế lõi tăng trưởng 15% mỗi năm

Theo Bộ KH&CN, ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của TP Đà Nẵng năm 2023 (chưa sáp nhập) là 20,69% (kinh tế số lõi là 9,04% và kinh tế số ngành, lĩnh vực là 11,65%).

Theo tính toán của Thống kê Đà Nẵng, năm 2025 tính cả cho Đà Nẵng và Quảng Nam, tốc độ VA kinh tế số 18,1% GRDP. Với tỷ trọng tăng thêm của kinh tế số Đà Nẵng cao hơn trung bình toàn quốc (18,1/14,02=130%), và đóng góp kinh tế số ngành, lĩnh vực vượt kinh tế số lõi (56% so với 44%).

Tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57, Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 27% GRDP (và đến năm 2030 là 35-40% GRDP); đồng thời Đà Nẵng phải triển khai tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Với mục tiêu kinh tế số năm 2026 đạt 27% GRDP và có đóng góp đáng kể trong tăng trưởng GRDP địa phương, Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế số phải tạo ra giá trị gia tăng thực thông qua mở rộng quy mô sản xuất-kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới, gia tăng xuất khẩu dịch vụ số, không chỉ làm tăng tỷ trọng trong GRDP hiện hữu.

Trong đó, mục tiêu từ năm 2026, tăng trưởng kinh tế lõi (phần mềm, viễn thông) hàng năm ít nhất 15% so với năm trước; kinh tế ngành, lĩnh vực và kinh tế nền tảng, từ năm 2026 tăng trưởng hàng năm ít nhất 20% so với năm trước; thí điểm sàn giao dịch dữ liệu vào năm 2026, bắt đầu hình thành nền kinh tế dữ liệu; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 10 lần GRDP vào năm 2026 và 30 lần GRDP vào năm 2030.

Đà Nẵng ưu tiên đầu tư hạ tầng số, phát triển kinh tế số gắn với trung tâm tài chính quốc tế và phát triển tài sản số.

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán số trong giao dịch đạt trên 70%; có tối thiểu 90% hộ kinh doanh, cửa hàng tham gia công cụ, tiện ích, nền tảng số…

Bên cạnh đó, năm 2026, hỗ trợ tối thiểu 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số thông qua sử dụng các nền tảng số phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh; tăng tối thiểu 05% năng suất lao động cho công đoạn áp dụng nền tảng; đến năm 2030 giá trị này là 90% và 15%...

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho mô hình kinh doanh mới gắn với các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới; các mô hình quản trị số trong Khu thương mại tự do; có quy trình rõ từ thử nghiệm đến công nhận và triển khai chính thức; rà soát, công bố các “bài toán”, điểm nghẽn về phát triển kinh tế số của ngành, địa phương để các doanh nghiệp tham gia triển khai, áp dụng; thí điểm Đề án Sàn giao dịch dữ liệu thành phố, ưu tiên dữ liệu có giá trị phục vụ sản xuất - kinh doanh như: xuất nhập khẩu, thị trường, chuỗi cung ứng, phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.