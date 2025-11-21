Bộ Y tế kích hoạt trực chiến 24/24 ở các tỉnh mưa lũ

Ngành y tế các tỉnh bị mưa lũ ngập lụt như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai được lệnh tiếp cận vùng ngập sâu, không để dân thiếu cứu trợ y tế.

Trước tình hình mưa lũ dâng cao, vượt mức lịch sử ở nhiều nơi, hôm nay Bộ Y tế đã có công điện khẩn yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chuyển sang trạng thái trực chiến 24/24, sẵn sàng cứu người trong mọi tình huống khẩn cấp.

Trước việc mưa rất to còn kéo dài, thủy triều dâng khiến tình trạng ngập lụt sâu lan rộng và nguy cơ sạt lở tiếp tục ở mức rất cao, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế địa phương và toàn bộ đơn vị trực thuộc tại miền Trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và phương châm 4 tại chỗ, không được để bất kỳ khoảng trống hay chậm trễ nào trong công tác cứu nạn – cứu chữa giữa thời điểm sinh tử.

Cứu chữa người dân vùng bão lũ kịp thời. Ảnh: TTXVN

Các cơ sở y tế phải duy trì trực chuyên môn và trực cấp cứu 24/24, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và trang thiết bị để thu dung nạn nhân. Lực lượng y tế được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an và chính quyền địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt – nơi người dân có thể rơi vào tình trạng mất liên lạc và nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Cùng với nhiệm vụ cứu chữa, Bộ Y tế chỉ đạo triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch khi nước rút. Bài học từ các trận lũ trước cho thấy dịch bệnh luôn là “làn sóng thứ hai” nếu không xử lý kịp thời nguồn nước bẩn, rác thải và thực phẩm nhiễm bẩn. Bộ yêu cầu tuyệt đối không để bùng phát dịch sau mưa lũ, không để người dân sử dụng nguồn nước và thực phẩm không an toàn.

Các địa phương phải khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ, gửi về Bộ Y tế để điều phối nguồn lực. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện phải được phản ánh ngay nhằm kịp thời xử lý.