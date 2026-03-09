Giá xăng dầu tăng, Đà Nẵng niêm yết đường dây nóng chống tiêu cực

Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành việc dán niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn TP để tiếp nhận phản ánh tiêu cực.

Tại mỗi cửa hàng xăng dầu đều có thông báo 2 số điện thoại đường dây nóng, gồm 0829.001.799 và số điện thoại của đội trưởng đội quản lý thị trường phụ trách khu vực nơi đặt cửa hàng xăng dầu.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho biết việc dán thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn TP nhằm tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân về kinh doanh xăng dầu.

Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24, tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu: Không có bảng giá, bán cao hơn giá niêm yết hoặc tự ý tăng giá; đóng cửa nghỉ bán không lý do, treo biển “hết xăng, dầu” sai sự thật; chỉ bán nhỏ giọt, khống chế số tiền mua (không đổ xăng theo yêu cầu); mở cửa muộn hoặc đóng cửa sớm hơn giờ đã thông báo.

Trước đó, ngay sau khi có chỉ đạo từ Sở Công thương TP Đà Nẵng về đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn và chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã triển khai lực lượng bám sát địa bàn, chủ động kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu... nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ người dân.

Người dân lo lắng đi đổ xăng khi giá xăng tăng mạnh mấy ngày qua.

Giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 9/3 vẫn giữ nguyên mức điều chỉnh từ kỳ trước (áp dụng từ 15h ngày 7/3/2026), chưa có kỳ điều hành mới. Đà Nẵng thuộc vùng 1 (khu vực đô thị, giá thấp hơn vùng 2 khoảng 500-600 đồng/lít tùy loại).

Giá bán lẻ hiện hành (theo Petrolimex Đà Nẵng và các đầu mối lớn) trên địa bàn TP Đà Nẵng trưa ngày 9/3 và mức tăng so với kỳ trước như sau:

Xăng E5 RON 92-II: Không cao hơn 25.220 đồng/lít (vùng 1), tăng 3.777 đồng/lít

Xăng RON 95-III: Không cao hơn 27.040 đồng/lít (vùng 1; vượt mốc 27.000 đồng/lít), tăng 4.707 đồng/lít.

Xăng RON 95-V (cao cấp): 27.640 đồng/lít, tăng 550 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S-II: 30.230 đồng/lít, tăng 7.207 đồng/lít;

Dầu hỏa: 35.090 đồng/lít (tăng cao nhất gần đây), tăng 8.490 đồng/lít;

Dầu mazut: 21.327 đồng/kg, tăng 3.831 đồng/kg.