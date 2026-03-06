Đà Nẵng đấu giá loạt tài sản của đại gia Huy “máy nổ”

Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đấu giá nhiều nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và công trình phụ trợ của công ty do ông Lê Bá Huy (Huy máy nổ) làm giám đốc.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo đấu giá nhiều tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh với tổng giá khởi điểm hơn 81 tỷ đồng. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên.

Các tài sản được kê biên, xử lý theo biên bản ngày 24/5/2024 để phục vụ công tác thi hành án dân sự.

Cụ thể, khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, KCN Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ cùng các công trình phụ trợ như cổng, tường rào, nhà để xe và đường nội bộ.

Ngoài ra, tài sản còn bao gồm xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất 30 tấn/ngày.

Một số hạng mục tài sản hình thành trong tương lai cũng được đưa vào danh mục đấu giá, như khu xưởng làm lõi diện tích 1.795 m2 và nhà thành phẩm diện tích 65 m2.

Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản này được xác định hơn 60 tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá hơn 6 tỷ đồng.

Khối tài sản thứ hai nằm tại đường số 3, KCN Hòa Khánh, gồm hệ thống nhà xưởng và công trình phục vụ sản xuất như nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, kho nguyên liệu, nhà xử lý, bể nước ngầm và nhà ăn nghỉ công nhân.

Danh mục tài sản còn có nhiều dây chuyền lắp ráp động cơ diesel và máy phát điện. Khối tài sản này có giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 2 tỷ đồng.

Người có nhu cầu có thể xem tài sản từ 8h ngày 23/3 đến 16h ngày 26/3. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức trực tiếp vào ngày 31/3.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực lắp máy nông – ngư cơ, gia công cơ khí, buôn bán máy móc thiết bị, máy xúc; đồng thời kinh doanh nhà hàng, rượu bia và hàng điện máy.

Ông Huy nổi tiếng Đà Nẵng với nhiều bất động sản và cơ sở kinh doanh đắt đỏ. Và do khởi nghiệp ban đầu với nghề buôn bán máy nổ nên ông Huy còn có biệt danh là Huy "máy nổ”.

Trước đó, năm 2024, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam do ông Huy làm giám đốc. Giá trị khoản nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là hơn 355 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 133 tỷ đồng và 3,7 triệu USD; nợ lãi là hơn 75 tỷ đồng và 2,4 triệu USD và tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/6/2023 cho đến khi Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 404 Điện Biên Phủ (TP. Đà Nẵng) và hai tài sản thế chấp của công ty tại Khu công nghiệp Hoà Khánh (TP. Đà Nẵng). Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ khí đó là gần 247 tỷ đồng