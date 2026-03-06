Vì sao Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ngày 5/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) công bố thông tin bất thường sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Hai lãnh đạo ACV bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, ACV cho biết thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/3 tại đường dẫn https://www.vietnamairport.vn. Tuy nhiên, sáng 6/3, bản tin này báo lỗi, không truy cập được.

Ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt, sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2012–2017, Phó Tổng Giám đốc ACV từ năm 2017 đến 2018 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ACV từ tháng 8/2018.

Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Trước đó, ACV đã thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kể từ ngày 25/2/2026, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

Thời gian gần đây, ACV cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động của ACV, ngày 5/3, tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo ACV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/1.