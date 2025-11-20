50 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều địa phương cần hỗ trợ

Mưa lũ ở các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên khiến 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, hơn 52.000 nhà đang bị ngập.

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ ở miền Trung những ngày qua đã khiến 41 người chết, 9 người mất tích, 167 nhà bị hư hỏng và hơn 52.000 nhà bị ngập.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với 61.800 người.

Mưa lũ cũng khiến hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu và 2.066 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại. Hơn 30.730 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản ở Khánh Hòa thiệt hại.

Hiện có 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, gồm: 2 vị trí quốc lộ 1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; một vị trí trên quốc lộ 14; 3 vị trí quốc lộ 14E; một vị trí ở quốc lộ 14H; 7 vị trí quốc lộ 40B; 2 vị trí quốc lộ 20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, đã công bố tình huống khẩn cấp). 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm. Ảnh: VGP.

Về đường sắt, ngày 19/1, 8 chuyến tàu khách phải dừng. Ngày 20/11 tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5).

Cảng Hàng không Tuy Hòa đã dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11. Hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện (đã khôi phục được gần 615.000 khách hàng, còn mất điện trên 396.000 khách hàng).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000kg, hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng công binh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng trên đèo Preen và đèo Mimosa.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ một xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao và 50 bè nhẹ.

Dự báo từ tối nay đến hết ngày 21/11, phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11 ở phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Ba tại Đắk Lắk đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, tại trạm Giang Sơn trên báo động 3 là 0,84m.

Lũ trên sông Kôn tại Gia Lai đang xuống, tại trạm Thạnh Hòa dưới báo động 3 là 0,33m.

Trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 6,74m, trên báo động 3 là 1,04m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) là 0,16m, đang dao động ở mức cao.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 đến trên báo động 2. Lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức báo động 1; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.