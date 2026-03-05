Kê biên hơn 300 tỷ đồng vụ Xôi Lạc TV, mở rộng điều tra các kênh Cà khịa, Mì tôm, Thập cẩm

Hệ thống Xôi Lạc TV phát tán nội dung vi phạm bản quyền và điều hướng sang nền tảng đánh bạc. Đường dây này tổ chức chặt chẽ, tuyển nhân sự trình độ cao, giao dịch qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng.

Ngoài hệ thống Xôi Lạc TV, các kênh như Cà khịa, Mì tôm, Thập cẩm được xác định có liên quan.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên thông báo kết quả điều tra bước đầu vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trung tá Phạm Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đến nay lực lượng chức năng đã kê biên hơn 300 tỷ đồng liên quan đường dây. Dòng tiền được xác định chủ yếu giao dịch qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng, nhiều lớp trung gian khác nhau. Cơ quan điều tra đã truy vết, phong tỏa và tiếp tục mở rộng làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, ngoài hệ thống “Xôi Lạc TV”, các kênh như “Cà khịa”, “Mì tôm”, “Thập cẩm” được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây, đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây hoạt động có tổ chức, phân chia thành nhiều bộ phận riêng biệt, bố trí tại các phòng, địa điểm khác nhau, ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ.

Trung tá Phạm Văn Hiếu cho biết các đối tượng tuyển dụng nhân sự là cử nhân, kỹ sư công nghệ thông tin, thậm chí có người tốt nghiệp loại xuất sắc, trình độ thạc sĩ. Nhân sự được phân công theo từng mảng kỹ thuật, vận hành, nội dung, tài chính với cơ chế lương thưởng khác nhau.

Trung tá Phạm Văn Hiếu thông tin Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là P.N.D (sinh năm 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, tại Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan chức năng, hệ thống Xôi Lạc TV có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép các nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của chủ thể quyền, đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn điều hướng tới nền tảng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Hành vi này không chỉ xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là nguy cơ lôi kéo thanh thiếu niên tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được cơ quan chức năng phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 - A05 thông tin về vụ án

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định việc triệt phá hệ thống “Xôi Lạc TV” là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cá nhân có ý định trục lợi bất chính trên công sức sáng tạo của người khác. Mọi hành vi ẩn danh trên không gian mạng đều để lại dấu vết, không có “vùng cấm” trên không gian mạng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bản quyền số, tăng cường phối hợp nhiều lực lượng và ứng dụng giải pháp công nghệ trong truy vết, xử lý.

Đại tá Nguyễn Huy Lục khuyến cáo người dân không truy cập, không chia sẻ các đường dẫn xem thể thao, phim ảnh vi phạm bản quyền. Việc truy cập các trang này tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào hoạt động cờ bạc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.