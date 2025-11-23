90 người chết do mưa lũ, hơn 185.000 ngôi nhà bị ngập sâu

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ những ngày qua khiến 90 người chết, 12 người mất tích, hơn 185.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục nghìn hộ vẫn mất điện và nhiều tuyến giao thông tê liệt.

Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 7h cùng ngày, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết. Trong đó, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người, Quảng Trị một người.

Trong số 12 người mất tích, Đà Nẵng có 2 người, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2 người.

Đội cứu hộ cứu trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.

Mưa lũ làm 1.154 nhà hư hỏng, tăng 208, chủ yếu ở Lâm Đồng (825 nhà), Gia Lai (186) và Quảng Ngãi (80). Lúc cao điểm, hơn 185.700 nhà bị ngập, riêng Đắk Lắk 150.000 nhà, Gia Lai 19.200, Khánh Hòa gần 15.400. Hiện Gia Lai đã hết ngập; Đắk Lắk vẫn còn phường Hòa Xuân, Đông Hòa và hai xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ngập sâu, nhất là Hòa Thịnh và Hòa Xuân.

Về nông nghiệp, lũ lụt làm trên 80.820 ha lúa, hoa màu; trên 117.000 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha).

Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến từ hôm qua. Tuy nhiên, đường Trường Sơn Đông đoạn qua Quảng Ngãi cùng 11 vị trí trên quốc lộ 4E, 27C, 20 tiếp tục sạt lở gây ách tắc. Đường sắt tạm dừng lưu thông 6 đoạn gồm: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Nhiều nơi ở Phú Yên, Đắk Lắk bị ngập sâu. Ảnh: M.Linh.

Lúc cao điểm, gần 1,2 triệu khách hàng bị mất điện. Đến nay đã khôi phục hơn 920.000 khách hàng, còn hơn 162.000 hộ ở Đắk Lắk, 75.000 ở Khánh Hòa và 20.400 ở Gia Lai chưa có điện.

75/301 xã, phường vẫn mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng do mất điện; 552 trạm BTS gián đoạn dịch vụ.

Thiệt hại kinh tế ban đầu ước 9.035 tỷ đồng, gồm: Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.000, Đắk Lắk 5.330, Khánh Hòa 1.000, Lâm Đồng 1.055.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo, từ 23/11 đến sáng sớm ngày 25/11 ở khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngày và đêm 23/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Dự báo trong 24h tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Sông Dinh (Khánh Hòa) lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.