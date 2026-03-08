Nữ ứng viên đại biểu HĐND khát vọng đưa chuyển đổi số vào đời sống

Mang theo kinh nghiệm từ lĩnh vực báo chí và chuyển đổi số, ứng viên đại biểu HĐND Đào Thị Tuyền muốn đưa tiếng nói của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và giới KHCN đến với nghị trường.

Chị Đào Thị Tuyền (36 tuổi, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Truyền thông, Trung tâm Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình) ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình tại đơn vị bầu cử số 20. Trong quá trình tiếp xúc cử tri tại cơ sở, chị cho biết mong muốn mang tiếng nói của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và đội ngũ làm khoa học – công nghệ, đến với nghị trường địa phương.

VietTimes đã có cuộc trao đổi với chị Tuyền xung quanh quyết định tham gia ứng cử cũng như những ưu tiên nếu được cử tri tín nhiệm.

Chị Đào Thị Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Truyền thông, Trung tâm Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình).



- Điều gì khiến chị, một cán bộ trẻ đang làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số, quyết định tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ này?

- Tôi vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, cử tri phường Hà Nam và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Là ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong danh sách tại đơn vị bầu cử số 20, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy, học hỏi được qua quá trình công tác, tôi luôn khát khao được làm việc, cống hiến, phát huy sự nhiệt huyết của một cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và một người làm báo để hoàn thành nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của một đại biểu dân cử.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ vận dụng các giải pháp đổi mới, sáng tạo của một cán bộ trẻ ngành Khoa học và Công nghệ để nỗ lực trở thành đại biểu gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình phát triển.

Ứng viên Đào Thị Tuyền tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 20 gồm các xã Hải Hậu, Hải Anh, Hải Hưng, Hải Quang.

- Kinh nghiệm làm báo chí, truyền thông trước đây giúp chị nhìn nhận vấn đề của người dân và địa phương khác thế nào khi bước vào hoạt động dân cử?

Là một viên chức, đảng viên trẻ hiện giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Truyền thông và trực tiếp làm phóng viên, tôi thường xuyên tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân từ thực tiễn đời sống.

Trước khi công tác tại Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình), tôi có hơn 10 năm làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam với nhiều vị trí như phóng viên, phát thanh viên, trưởng bộ phận kinh doanh; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo tại Hội Tấm Lòng vàng tỉnh Ninh Bình với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ, tham mưu, phối hợp thực hiện kêu gọi giúp đỡ cho hơn 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và sửa chữa 42 ngôi nhà nhân ái với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng…

Thiện nguyện là công tác luôn được Đào Thị Tuyền hướng đến.

Những công việc đó đã giúp tôi có cơ hội được đi cơ sở nhiều, tiếp xúc nhiều với người dân, hiểu hơn về đời sống và những vấn đề người dân quan tâm. Tôi cho rằng đây là nền tảng quan trọng để khi tham gia hoạt động dân cử có thể lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó phản ánh trung thực và góp phần thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước cử tri.

- Qua các buổi tiếp xúc cử tri tại Hải Anh, Hải Hậu, Hải Hưng, Hải Quang, những vấn đề nào được người dân phản ánh nhiều nhất?

- Qua các buổi tiếp xúc cử tri tại 4 xã Hải Anh, Hải Hậu, Hải Hưng, Hải Quang, tôi ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân gắn trực tiếp với đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt và xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

Bên cạnh đó, người dân cũng đề cập nhiều đến việc quy hoạch khu sản xuất tập trung; đầu tư hạ tầng giao thông, y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ; sửa chữa, tôn tạo các công trình công cộng, hệ thống chiếu sáng bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người có công, người cao tuổi; đồng thời tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

- Nếu trúng cử, chị sẽ ưu tiên theo đuổi những nội dung nào để giải quyết các vấn đề mà cử tri đang quan tâm?

Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn coi trách nhiệm, sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và thái độ làm việc nghiêm túc là những tiêu chí quan trọng trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn đối với tôi trước cử tri.

Những vấn đề mà cử tri nêu ra đều là những nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong phạm vi quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và theo dõi sát các kiến nghị của cử tri với tinh thần “gần dân”, “trọng dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không để các ý kiến, kiến nghị của cử tri bị “bỏ quên”.

Nữ ứng viên tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Với lĩnh vực công tác của mình, tôi cũng mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số tại địa phương, tiếp tục tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tham mưu tổ chức các chương trình tập huấn, kế hoạch truyền thông để người dân nắm bắt kiến thức, dễ dàng tiếp cận và ứng dụng hiệu quả theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, làm đến đâu chắc đến đó, làm đến đâu hiệu quả đến đó.

- Là một ứng viên trẻ, chị nghĩ thế hệ trẻ có thể đóng góp gì cho hoạt động của HĐND địa phương?

- Theo tôi, dù ở độ tuổi hay vị trí công tác nào, mỗi người đều có thể đóng góp tích cực cho xã hội nếu làm việc với tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nơi các đại biểu do Nhân dân bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống tới các cấp chính quyền.

Đối với thế hệ trẻ, bên cạnh việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm, chúng tôi có điều kiện tốt hơn về sức khỏe, sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại va chạm những vấn đề “nhạy cảm”. Khả năng tiếp cận nhanh với tri thức, khoa học – công nghệ mới cũng giúp người trẻ có thêm điều kiện tham gia thảo luận, phản biện và đề xuất những giải pháp, chính sách sát với thực tiễn.

Bên cạnh đó, người trẻ thường cập nhật và tiếp cận nhanh tình hình thực tiễn của đời sống xã hội, dễ nắm bắt những vấn đề của thanh niên, người lao động và cộng đồng. Từ đó có thể phản ánh kịp thời tiếng nói của các nhóm cử tri trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử, để Hội đồng nhân dân ngày càng gần dân, sát dân hơn.

- Từ góc nhìn công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chị cho rằng địa phương cần làm gì để chuyển đổi số thực sự phục vụ người dân?

- Tại các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, tôi cũng đã đề cập nội dung này trong chương trình hành động của mình. Chuyển đổi số hiện là nhiệm vụ quan trọng từ Trung ương đến địa phương, được xác định rõ trong Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là động lực then chốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Qua tiếp xúc cử tri tại các xã có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, tôi nhận thấy chuyển đổi số có thể mở ra nhiều cơ hội trong xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo tôi, để chuyển đổi số thực sự phục vụ người dân, địa phương cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết là lấy người dân làm trung tâm, các nền tảng và dịch vụ số cần được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng để người dân tiếp cận nhanh các dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để người dân có thể sử dụng các nền tảng số trong học tập, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận dịch vụ công.

Đồng thời, phát triển hạ tầng số và dữ liệu số đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cơ quan Nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ chuyển đổi số.

Khi người dân thấy thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc hằng ngày thì chuyển đổi số mới thực sự đi vào thực chất và bền vững. Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, mỗi người dân cũng cần chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số để trở thành những công dân số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Đào Thị Tuyền hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, kỹ năng số.

Chỉ còn ít ngày nữa, “Ngày hội của non sông”, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra. Với niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, tôi mong muốn các cử tri nói chung và cử tri tại đơn vị bầu cử số 20 gồm các xã Hải Hậu, Hải Anh, Hải Quang, Hải Hưng sẽ phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bầu cử đầy đủ để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, tận tụy, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

-Xin cảm ơn chị!