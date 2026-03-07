Tung tin lãnh đạo UBND Hà Nội xin thôi chức, người phụ nữ bị xử phạt

Bà L, đăng tải trên Facebook thông tin sai sự thật về lãnh đạo UBND Thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng bà L.B.N (trú phường Kim Liên, Hà Nội) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Theo Công an Hà Nội, bà L, đăng trên Facebook thông tin sai sự thật về lãnh đạo UBND Thành phố có đơn xin thôi chức vụ. Đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND thành phố. Khi làm việc với công an, bà thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết chấm dứt hành vi.

Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Những ngày gần đây, Công an Hà Nội cũng xử phạt một số trường hợp khác trên địa bàn vì đăng thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chính trị liên tục gia tăng hoạt động tán phát thông tin xuyên tạc, tin giả, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong Nhân dân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.