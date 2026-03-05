Sân bay Đà Nẵng sẽ mở rộng nhà ga, ứng dụng nhiều công nghệ an toàn

Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng vừa công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo quy hoạch, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được xác định là cảng hàng không quốc tế trong mạng lưới cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, đặt tại khu vực phường Hòa Cường và phường An Khê thuộc Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2021–2030, sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Sân bay có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 và các loại tương đương.

Tầm nhìn đến 2050, sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách/năm, đồng thời nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Quy hoạch xác định sẽ mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam để nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách/năm. Đồng thời, nhà ga quốc tế T2 sẽ được cải tạo và nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía Bắc sân bay với diện tích khoảng 2,46 ha, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm vào năm 2030 và 330.000 tấn/năm vào năm 2050.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên 2 đường cất hạ cánh hiện hữu trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Đồng thời, sân bay sẽ bổ sung 1 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thời gian chiếm dụng đường băng.

Khu sân đỗ máy bay được quy hoạch mở rộng về phía Nam, tối ưu phương án bố trí để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của các hãng hàng không trong tương lai.

Theo quy hoạch, một đài kiểm soát không lưu mới sẽ được xây dựng tại khu vực phía Bắc sân bay, gần nhà kho K1 của Trung đoàn 372, với diện tích khoảng 4.000 m2.

Ngoài ra, sân bay sẽ được bổ sung các hệ thống kỹ thuật hiện đại như: Đài dẫn đường VOR/DME; Hệ thống đèn tiếp cận CAT II cho đầu 35L; Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) khi có nhu cầu.

Cùng với đó, các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai, gồm hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh (ARIWS), hệ thống giám sát đa điểm (MLAT), hệ thống giám sát bề mặt sân bay và thiết bị phát hiện, xua đuổi chim.

Kết nối hạ tầng giao thông ngầm và đường sắt đô thị

Ngoài ra, sân bay cũng được quy hoạch các hạng mục dịch vụ khác như: Khu bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện hàng không diện tích khoảng 1,32 ha. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không khoảng 6.200 m². Tiếp tục sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu.

Đặc biệt, hệ thống giao thông đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được kết nối thông qua các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Phi Khanh, Đặng Thùy Trâm, và kết hợp với đường ngầm, cùng tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Theo quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 khoảng 806,62 ha, trong đó 71,01 ha do hàng không dân dụng quản lý; 516,97 ha đất do quân sự quản lý; 218,64 ha đất dùng chung.

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư các hạng mục tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có nhiều đặc thù do một số công trình nằm trên đất quốc phòng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn, chủ yếu phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ Trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị và UBND TP Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ để định hướng phát triển và khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trong thời gian tới.

Để đảm bảo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là định hướng phát triển khu thương mại tự do và đô thị sân bay, TP Đà Nẵng sẽ tập trung phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà ga, cải tạo, nâng cấp hạ tầng sân bay để nâng cao năng lực phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không.