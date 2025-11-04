Tường bao Hoàng thành Huế bị sập do mưa lũ

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử kéo dài, một đoạn tường di tích Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân bị sập.

Ngày 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 2/11, tại vị trí Hoàng thành Huế đoạn cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m bất ngờ bị sập dài trên chiều dài khoảng 15 m.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng tổchức rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, du khách và cán bộ làm việc tại khu vực.

Sáng 3/11, Trung tâm phối hợp cùng Sở Xây dựng thành phố Huế tiến hành khảo sát hiện trường, đánh giá sơ bộ nguyên nhân. Kết quả ban đầu cho thấy kết cấu tường xây bằng gạch vồ ba lớp, phần giữa độn đất sét, nhiều vị trí gạch tách rời, liên kết yếu, dẫn đến sụt đổ khi mưa lớn kéo dài. Ngoài ra, một số đoạn tường lâncận cũng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, nghiêng vào trong, có nguy cơ tiếp tục sập nếu mưa lũ còn kéo dài.

Cùng ngày, Trung tâm đã báo cáo UBND thành phố Huế, đề xuất chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát chi tiết, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý, khắc phục theo quy định.

Hoàng thành Huế bị ngập trong lũ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải huy động người ứng phó.

Trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài suốt tuần qua, các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế chịu nhiều tác động.

Cụ thể, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên; lăng Minh Mạng nước ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thể Chuẩn 0,7 m; lăng Gia Long lối đi ven hồ ngập 1,5 m; lăng Thiệu Trị - sân chầu ngập khoảng 1,5 m; điện Thái Hòa Nam còn khoảng 3 bậc cấp là nước lên đến nền điện; lăng Tự Đức ngập khoảng 1 m; lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1 m; cung An Định nước vào sân ngập khoảng 2 m, nội thất Khải Tường lâu ngập 10 cm; các điểm di tích khác ngập cục bộ...

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để khắc phục khẩn cấp đoạn tường bị sập ở Hoàng thành Huế, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảotồn lâu dài nhằm đảm bảo tính bền vững và giá trị nguyên gốc của di tích vốn thuộc hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới.