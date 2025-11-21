43 người chết do mưa lũ, gần 68.000 nhà ngập, ước tính thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng

Đợt mưa lũ lịch sử làm gần 68.000 nhà dân ở 114 xã phường của Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập, 43 người chết, 9 người mất tích.

Sáng 21/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 43 người chết, tăng 2 người so với chiều qua. Đăk Lăk ghi nhận 16 người chết, Khánh Hòa 14, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. 9 người khác đang mất tích.

Lũ lên khiến 168 nhà bị hư hỏng. Hiện có gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường.

Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt sâu. Ảnh: mae.gov.vn.

Về nông nghiệp có hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000 ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại, hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về đường bộ, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Trong đó, quốc lộ 1 có 2 vị trí, đường Trường Sơn Đông có 14 vị trí, quốc lộ 14 có 1 điểm, 2 vị trí trên quốc lộ 20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gãy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng)... và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ cũng làm hơn 1 triệu khách hàng mất điện, hiện đã khôi phục gần 615.000 nhà. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng đã điều động 21.300 lượt cán bộ, chiến sĩ; 838 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; điều 4 máy bay Mi sẵn sàng cất cánh chở 9 tấn lương khô và các nhu yếu phẩm đến vùng bị cô lập. Bộ Công an huy động gần 42.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 3.200 phương tiện.

Trước diễn biến của mưa lũ Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại.

Theo đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

UBND các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.