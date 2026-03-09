Thật hư chuyện “đá nở hoa” ở Đà Nẵng

Qua khảo sát thực địa, phân tích mẫu, giới nghiên cứu nhận định lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm.

Ngày 9/3, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, Trưởng Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết nhóm nghiên cứu bước đầu có nhận định mới về hiện tượng “đá nở hoa” xảy ra tại khu vực sông Trạm (xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng).

Theo PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, nhóm nghiên cứu đã đến hiện trường quan sát và lấy mẫu lớp “hoa” màu đỏ bám dưới chân một tảng đá lớn để phân tích.

Kết quả quan sát dưới kính hiển vi cho thấy cấu trúc này không phải là địa y như một số nhận định trước đây. Bên trong các “hạt tròn” có chứa thực thể sống. “Nhóm nghiên cứu bước đầu nhận định đây có thể là ấu trùng của loài bướm đêm”, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu cho hay.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, vị trí xuất hiện của lớp “hoa đá” khá phù hợp với tập tính sinh sản của nhiều loài bướm đêm. Chúng thường chọn những nơi ẩm ướt, kín đáo, ít ánh nắng để đẻ trứng nhằm tránh khô và giúp ấu trùng dễ nở, phát triển nhanh.

Lớp “hoa” màu đỏ bám dưới chân tảng đá được lấy mẫu nghiên cứu. Ảnh Đăng Mậu

“Từ mẫu vật và video của người dân địa phương, nhóm nghiên cứu có nghi vấn một loài bướm đêm hay xuất hiện. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, thậm chí không loại trừ khả năng đây là một loài côn trùng chưa từng được ghi nhận. Để định danh loài, cần thu thập được cá thể côn trùng trưởng thành (bố mẹ), nhưng rất tiếc hiện tượng này vài năm mới xuất hiện nên chưa thể thu thập được thông tin”, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu chia sẻ thêm.

Liên quan đến việc đổi màu của khối “hoa đá” này, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu cho rằng đây có thể là các giai đoạn phát triển của trứng côn trùng thông qua việc thay đổi màu sắc.

Trước đó, vào khoảng mùng 4 Tết (ngày 20/2), khi mực nước sông Trạm rút, người dân địa phương phát hiện dưới chân một tảng đá lớn có mảng màu đỏ rất bắt mắt. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đổ về khu vực để tận mắt chứng kiến.

Anh Trần Trung Bảo (người dân sống gần khu vực) cho biết hình ảnh chụp được vào ngày 27/2 cho thấy ít nhất có 2 vị trí dưới chân tảng đá hình thành lớp xốp màu đỏ, mà anh gọi là "đá nở hoa".

Dưới kính hiển vi, lớp "hoa" sặc sỡ là các ấu trùng của một loài bướm đêm. Ảnh Đăng Mậu

Theo người dân địa phương, sau khi xuất hiện với màu đỏ rực, vệt màu này thay đổi màu liên tục, từ vàng sang đỏ, rồi trắng khi tàn.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, xác nhận hiện tượng "đá nổi một vệt đỏ" hay "đá nở hoa" từng xuất hiện vài năm trước và gây xôn xao dư luận. Năm nay, địa phương cũng đã được thông báo về sự trở lại của hiện tượng này. Hiện tượng cũng xuất hiện nhiều năm trước, gần nhất là vào năm 2024.

Cũng theo địa phương, khi hiện tượng này xuất hiện, các nhà khoa học đã về kiểm tra, nghiên cứu và nhận định đây thực chất chỉ là địa y mọc trên đá. Tuy nhiên lần này, giới khoa học đã lấy mẫu, phân tích thì xác nhận đây là trứng của một loài bướm đêm.