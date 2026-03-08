Nữ bác sĩ mở hướng điều trị mới cho bệnh cơ xương khớp

PGS.TS Phạm Hoài Thu khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐHYHN.

Có những người phụ nữ khiến người ta nhớ đến bởi sự dịu dàng. Cũng có những người được nhắc đến bằng trí tuệ và những cống hiến bền bỉ.

PGS.TS Phạm Hoài Thu, Phó trưởng Bộ môn Nội tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN), Giám đốc Trung tâm Y khoa số 1 Tôn Thất Tùng, Phó trưởng Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện ĐHYHN, là một người hội tụ cả 2 điều đó.

Nói như PGS.TS Đào Xuân Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐHYHN: "PGS.TS Phạm Hoài Thu là gương mặt tiêu biểu của thế hệ thầy thuốc trẻ, trưởng thành từ môi trường học thuật".

Say mê nghiên cứu khoa học

Nhìn PGS.TS Phạm Hoài Thu, dễ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, điềm đạm và vẻ đẹp trẻ trung so với tuổi. Nhưng phía sau dáng vẻ đó là cả một hành trình dài của học tập, lao động và cống hiến.

PGS.TS Phạm Hoài Thu

Sinh năm 1983 trong một gia đình có truyền thống làm nghề y, từ sớm chị đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ. Những năm tháng học chuyên Toán Tin tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam giúp chị hình thành tư duy khoa học và niềm say mê khám phá tri thức. Nền tảng ấy đưa chị trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐHYHN.

Quyết định theo đuổi ngành y khi đó mở ra một hành trình dài gắn bó với khoa học và chăm sóc sức khỏe con người. Con đường ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những năm làm bác sĩ nội trú, những ngày trực kéo dài ở bệnh viện, những ca bệnh phức tạp… đã rèn luyện cho chị bản lĩnh của người thầy thuốc.

Nhưng cũng chính từ những tháng ngày đó, chị nhận ra một điều quan trọng: Y học không chỉ dừng lại ở việc điều trị. Muốn giúp người bệnh tốt hơn, bác sĩ cần đến nghiên cứu khoa học để tìm ra những phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn. Khoa học sức khoẻ là lĩnh vực hội tụ của các ngành khoa học, vận dụng tri thức khoa học, xã hội để cứu chữa người bệnh an toàn và hiệu quả.

Vì thế, bên cạnh công việc lâm sàng, chị kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu. Năm 2017, chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về ứng dụng tế bào gốc mô mỡ tự thân trong điều trị thoái hóa khớp gối, mở ra hướng tiếp cận y học tái tạo trong điều trị các bệnh cơ xương khớp, lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa khi xã hội bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Theo PGS.TS Phạm Hoài Thu, y học hiện đại phải dựa trên những bằng chứng khoa học đáng tin cậy. Những quyết định điều trị tốt nhất chỉ có thể được đưa ra khi bác sĩ có đủ dữ liệu khoa học và hiểu rõ đặc điểm của từng người bệnh.

Với quan điểm đó, chị luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên môn. Đến nay, chị là tác giả và đồng tác giả của 82 bài báo khoa học cùng nhiều đề tài nghiên cứu các cấp và tham gia biên soạn 4 quyển sách chuyên môn

PGS.TS Phạm Hoài Thu hướng dẫn chuyên môn cho các bác sĩ trẻ và học viên sau đại học

Y học tái tạo mở ra hy vọng cho người bệnh

Một trong những hướng nghiên cứu quan trọng của PGS.TS Phạm Hoài Thu là ứng dụng các phương pháp điều trị ít xâm lấn và y học tái tạo trong bệnh lý cơ xương khớp.

Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, các bệnh thoái hóa khớp và cột sống ngày càng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Cùng lãnh đạo Khoa Cơ xương khớp và các đồng nghiệp, chị tập trung nghiên cứu và triển khai nhiều kỹ thuật điều trị mới như tiêm acid hyaluronic thế hệ mới, huyết tương giàu tiểu cầu hay tế bào gốc mô mỡ tự thân.

Những phương pháp này được áp dụng trong điều trị thoái hóa khớp gối và các bệnh lý phần mềm quanh khớp, nhằm giúp người bệnh giảm đau, cải thiện vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các kỹ thuật này cũng mở ra khả năng chuyển giao kỹ thuật cho nhiều cơ sở y tế trong cả nước.

PGS.TS Phạm Hoài Thu luôn tâm niệm rằng vấn đề của người bệnh không chỉ là một khớp đau hay một tổn thương trên phim chụp. Điều trị bệnh cơ xương khớp cần nhìn nhận toàn diện, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần, từ bệnh lý khớp đến các yếu tố chuyển hóa hay tâm lý đi kèm. Cách tiếp cận ấy phản ánh một triết lý y học nhân văn “chữa người bệnh chứ không chỉ chữa bệnh”.

PGS.TS Phạm Hoài Thu cho biết thêm tới đây, chị cùng Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện ĐHYHN tiếp tục phát triển các ứng dụng của y học tái tạo trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

Việc ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý bệnh nhân cơ xương khớp mạn tính cũng được đẩy mạnh nhằm theo dõi tiến triển bệnh, cá thể hóa điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Chị tự hào: Bệnh viện ĐHYHN là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện giúp các bác sĩ/giảng viên trẻ phát triển toàn diện cả về chuyên môn, giảng dạy, năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số và văn hoá phục vụ lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong điều trị, PGS.TS Phạm Hoài Thu là một bác sĩ tận tuỵ và sáng tạo

Đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ trong môi trường học thuật

Bên cạnh vai trò bác sĩ và nhà khoa học, PGS.TS Phạm Hoài Thu còn là một nhà giáo tận tâm.

Với sinh viên và các bác sĩ trẻ, chị luôn khuyến khích họ đặt câu hỏi, nghiên cứu và suy nghĩ độc lập. Theo chị, đào tạo bác sĩ không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình hình thành tư duy nghề nghiệp, truyền cho thế hệ sau niềm tin, giá trị và trách nhiệm với nghề.

Trong các bài giảng, chị thường kết hợp giữa lý thuyết và những tình huống lâm sàng thực tế. Đồng thời, chị khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm.

Theo chị, nghiên cứu không chỉ giúp hiểu sâu hơn về chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Mô hình giảng viên đồng thời là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện ĐHYHN tạo nên một môi trường học thuật đặc biệt. Ở đó, sinh viên và bác sĩ trẻ được tiếp cận trực tiếp với thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và các công nghệ mới trong y học.

Đến nay, PGS.TS Phạm Hoài Thu đã hướng dẫn 30 học viên sau đại học. Nhiều học viên của chị sau này trở thành những bác sĩ và nhà nghiên cứu trẻ, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành y.

Với những cống hiến trên nhiều lĩnh vực, PGS.TS Phạm Hoài Thu đã được nhận nhiều giải thưởng khoa học và phần thưởng của Bộ Y tế, Trường ĐHYHN...

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là lúc chúng ta dành sự tri ân những người phụ nữ đang lặng lẽ cống hiến trong ngành y, nơi sự tận tụy và hy sinh thường không ồn ào nhưng vô cùng bền bỉ, mà PGS.TS Phạm Hoài Thu là một điển hình. Ở chị hội tụ sự dịu dàng của người phụ nữ, sự kiên trì của nhà khoa học, sự tận tâm của người thầy thuốc và trách nhiệm của một nhà giáo.

Mỗi ngày, chị vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, góp thêm những giá trị to lớn cho người bệnh, cho sinh viên và cho sự phát triển của y học Việt Nam.