Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Hà Nội hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Ngày 25/11, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thành phố quyết định tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để triển khai nhanh nhất dự án, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Anh 1.jpeg
Người dân Hà Nội đóng gói quần áo gửi vào hỗ trợ dân vùng lũ.

Ngoài nguồn lực tài chính, các tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội cũng kêu gọi tiếp nhận nhu yếu phẩm để vận chuyển vào hỗ trợ đồng bào tại Phú Yên và Đắk Lắk.

Trước đó, Hà Nội đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao thêm 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Theo Thông báo Kết luận số 99 của Bộ Chính trị, Hà Nội được phân công trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng. Các địa phương cũng chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh 1.jpeg
Người dân Hà Nội chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi vào đồng bào vùng lũ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Ngay sau mưa lũ, Hà Nội đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Gia Lai, và nay tiếp tục bổ sung thêm 200 tỷ đồng để hỗ trợ lâu dài.

Từ khoá:

Hà Nội Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 200 tỷ đồng Gia Lai Mưa lũ

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Phẫu thuật nội soi đột phá cứu bệnh nhân ung thư thực quản

Phẫu thuật nội soi đột phá cứu bệnh nhân ung thư thực quản

Kích hoạt quy trình điều trị đa chuyên khoa ngay từ đầu, kết hợp kỹ thuật nội soi cao cấp, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã phẫu thuật thành công ung thư thực quản lồng ngực cho người đàn ông 51 tuổi, mở ra cơ hội sống mới đầy trọn vẹn và an toàn.

Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ

Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng do bão lũ.

Lực lượng giao thông nỗ lực khắc phục sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Thông xe trở lại Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên cũ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam (đóng tại Đà Nẵng) vừa cho biết Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên (cũ) đã thông xe trở lại bình thường từ 20h tối nay (22/11).