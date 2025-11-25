Hà Nội hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Ngày 25/11, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thành phố quyết định tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để triển khai nhanh nhất dự án, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Người dân Hà Nội đóng gói quần áo gửi vào hỗ trợ dân vùng lũ.

Ngoài nguồn lực tài chính, các tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội cũng kêu gọi tiếp nhận nhu yếu phẩm để vận chuyển vào hỗ trợ đồng bào tại Phú Yên và Đắk Lắk.

Trước đó, Hà Nội đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao thêm 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Theo Thông báo Kết luận số 99 của Bộ Chính trị, Hà Nội được phân công trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng. Các địa phương cũng chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân Hà Nội chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi vào đồng bào vùng lũ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Ngay sau mưa lũ, Hà Nội đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Gia Lai, và nay tiếp tục bổ sung thêm 200 tỷ đồng để hỗ trợ lâu dài.