Say rượu tự cắt “của quý”, người đàn ông suýt mất mạng

Trong cơn say mất kiểm soát, một người đàn ông 42 tuổi ở Lạng Sơn dùng dao tự cắt bộ phận sinh dục, khiến mất máu ồ ạt, nguy kịch tính mạng.

Một người đàn ông dân tộc Nùng, 42 tuổi, ở Lạng Sơn vừa được các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục trong lúc say rượu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, vùng bẹn – bìu tổn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, chảy máu ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đánh giá đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Vi phẫu nối lại từng mạch máu

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử xơ gan do rượu và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong lúc mất kiểm soát, người này đã dùng dao tự cắt “của quý”, gây ra tổn thương nghiêm trọng.

Khi nhập viện, vết thương vùng bẹn rộng, hệ thống mạch máu thừng tinh hai bên bị đứt hoàn toàn khiến máu chảy ồ ạt. Các bác sĩ nhận định nếu không được phẫu thuật trong “giờ vàng”, bộ phận sinh dục có nguy cơ hoại tử, thậm chí người bệnh có thể tử vong do mất máu.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Trung tâm Nam học đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu và chuẩn bị thực hiện ca vi phẫu đặc biệt phức tạp nhằm nối lại hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh.

.BS Nguyễn Hữu Thảo khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Trao đổi với VietTimes sáng 9/3, ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, BV Việt Đức cho biết ca phẫu thuật có độ khó rất cao do tổn thương phức tạp và chảy máu nhiều. Vì trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc nhận diện các cấu trúc giải phẫu như động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh rất khó khăn.

“Chúng tôi phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8–10 lần để tìm lại từng cấu trúc mạch máu. Việc nhận diện chính xác và nối thành công đòi hỏi hiểu biết sâu về giải phẫu thừng tinh và kinh nghiệm vi phẫu. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại”, ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo cho biết.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê-kíp đã nối lại thành công hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên. Theo các bác sĩ, trường hợp đứt tinh hoàn hai bên như bệnh nhân này là cực kỳ hiếm gặp.

Bảo tồn “nhà máy testosterone”

Kết quả siêu âm sau mổ cho thấy hệ thống tuần hoàn đã được tái lập, máu lưu thông tốt qua động mạch và tĩnh mạch tinh. Đây là dấu hiệu tích cực cho khả năng phục hồi chức năng của tinh hoàn.

Các bác sĩ cho biết tinh hoàn không chỉ là cơ quan sinh sản mà còn là nơi sản xuất testosterone – hormone quan trọng đối với sức khỏe sinh lý và tâm lý nam giới. Dù bệnh nhân đã có hai con, việc bảo tồn tinh hoàn vẫn có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe lâu dài.

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật.

Từ ca bệnh này, các chuyên gia BV Việt Đức khuyến cáo lạm dụng rượu bia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi. Trong trạng thái mất tỉnh táo, người uống rượu có thể thực hiện những hành động nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.