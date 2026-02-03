CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo 3 kiểu người sẽ bị đào thải sớm nhất trong thời đại AI

CEO Jensen Huang của Nvidia cảnh báo về những nhóm người dễ bị loại bỏ sớm nhất trong kỷ nguyên AI và ảnh hưởng của công nghệ này đến tương lai người lao động.

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang tăng tốc mạnh mẽ”, kéo theo nỗi lo ngày càng lớn về việc AI liệu có thay thế, cướp đi việc làm của con người hay không.

Mới đây, CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới NVIDIA Jensen Huang đã đưa ra những nhận định gây chú ý trong một cuộc phỏng vấn, thẳng thắn chỉ ra sự chuyển dịch của thị trường lao động dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ.

Ông cảnh báo: thời đại AI có thể kích hoạt một “cuộc khủng hoảng sáng tạo”, và nhấn mạnh ba kiểu người có nguy cơ cao nhất bị đào thải — kể cả khi họ có chuyên môn kỹ thuật.

Năng suất tăng chưa chắc là tốt, sáng tạo mới là “bùa hộ mệnh”

Trong chương trình “Fareed Zakaria GPS” - bình luận, phân tích thời sự và chính trị quốc tế phát sóng trên đài CNN (Mỹ)- Jensen Huang cho rằng năng suất tăng là biểu hiện của tiến bộ công nghệ, nhưng cũng là con dao hai lưỡi.

Ông nói: “Nếu thế giới này cạn kiệt những ý tưởng mới, thì việc nâng cao năng suất sẽ trực tiếp chuyển hóa thành mất việc làm”.

Theo ông, chỉ khi con người liên tục tạo ra những mục tiêu mới, như nghiên cứu thuốc hiệu quả hơn, logistics thông minh hơn, thì AI mới trở thành động lực tích cực. Ngược lại, nếu xã hội thiếu sáng tạo, năng suất sẽ trở thành lực đẩy đi xuống, kéo theo cắt giảm nhân sự và thất nghiệp.

Mất đi công việc vì AI hiện là nỗi lo của nhiều người lao động. Ảnh: Sina.

Ai sẽ bị loại trước? 3 kiểu người có nguy cơ nhất

Trong cuộc đua sàng lọc của thời đại AI, Jensen Huang cho rằng ranh giới không nằm ở xuất thân kỹ thuật, mà nằm ở cách tư duy. Dựa trên nội dung trả lời phỏng vấn của ông với CNN, ba nhóm người sau sẽ chịu tác động nặng nề nhất:

Thứ nhất, những người không có chính kiến, chỉ biết làm theo quy trình

Đây là những lao động phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình có sẵn (Standard Operating Procedure, SOP), thiếu khả năng định nghĩa lại vấn đề. Khi AI có thể thực hiện các nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa với độ chính xác cao hơn, những người chỉ “làm đúng quy trình” sẽ nhanh chóng mất giá trị tồn tại.

Thứ hai, những người không biết đặt câu hỏi, không tương tác sâu với AI

Ông Jensen Huang nhấn mạnh, năng lực cốt lõi của tương lai là đặt đúng câu hỏi. Ông tiết lộ rằng 90% công việc của bản thân là đi hỏi. Nếu không thể đặt câu hỏi chính xác để đối thoại với AI, thì dù có trong tay năng lực tính toán mạnh nhất, giá trị cá nhân cũng không thể được phát huy.

Thứ ba, những người lười học hỏi, coi AI là “máy cho đáp án”

AI là một “công cụ san bằng” cực kỳ mạnh, giúp hạ thấp rào cản chuyên môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là người dùng phải biết mình muốn AI làm gì. Nếu chỉ thụ động tiếp nhận câu trả lời từ AI mà không suy nghĩ, phán đoán hay kiểm chứng, thì cuối cùng vẫn sẽ bị quy trình làm việc mới thay thế.

Ngôn ngữ tự nhiên là “ngôn ngữ lập trình mới”

Lấy chính bản thân mình làm ví dụ, Jensen Huang cho biết ông sử dụng AI hàng ngày không phải để AI suy nghĩ thay, mà để AI dạy ông những điều chưa biết, từ đó nâng cao năng lực nhận thức.

Jensen Huang kết luận: “AI là công cụ cân bằng mạnh nhất mà chúng ta từng thấy. Nó nâng tầm cho những người không có nền tảng kỹ thuật. Trong tương lai, ngôn ngữ lập trình sẽ không còn là mã code khó hiểu, mà chính là ngôn ngữ tự nhiên con người sử dụng hằng ngày. Điều này đồng nghĩa: những người trước đây bị giới hạn bởi rào cản kỹ thuật, chỉ cần có khả năng diễn đạt tốt và tư duy logic, cũng có thể điều khiển AI để trở thành người sáng tạo hiệu quả”.

Theo Creaders, ETtoday