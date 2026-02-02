Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Vợ ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup) được Forbes ghi nhận vào danh sách tỷ phú thế giới.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Bà Phạm Thu Hương, người sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD, hiện là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC). Bà là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup .

Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina. Bà đang nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ. Bà Phạm Thu Hương cũng là một trong những người sáng lập Vingroup cùng chồng.

Bà Phạm Thu Hương.

Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng xuất hiện trong danh sách này là bà Phạm Thúy Hằng với khối tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng là em gái bà Hương, hiện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Bà Hằng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Nữ tỷ phú hiện nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn.

Như vậy, Vingroup trở thành doanh nghiệp có nhiều cá nhân góp mặt nhất trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam gồm ông Vượng, bà Hương và bà Hằng.

Gương mặt mới còn lại gia nhập danh sách tỷ phú thế giới là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VPBank (Mã: VPB). Khối tài sản của ông Dũng ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Ông Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Ông hiện nắm hơn hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14% vốn.

Nguồn: Forbes.

Như vậy, Việt Nam đang có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 21,1 tỷ USD, giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm ngoái.

Hiện tại, tài sản của các tỷ phú Việt khác như Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng suy giảm so với cuối năm ngoái do cổ phiếu họ đang nắm giữ đi xuống.

Trong khi đó, tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có thêm 100 triệu USD, nhờ mã MSN tăng khoảng 7% từ đầu năm.