Nhật Bản: Nữ chính trị gia đeo khẩu trang "mất điểm" với cử tri, nam giới không bị ảnh hưởng

Một nghiên cứu của nhóm học giả thuộc một trường đại học Nhật Bản cho thấy cử tri có xu hướng ít ủng hộ các nữ chính trị gia khi họ đeo khẩu trang, trong khi không xuất hiện hiện tượng tương tự đối với các chính trị gia nam.

Kết quả nghiên cứu, được công bố vào thời điểm ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra ở Nhật Bản, đã làm nổi bật sự khác biệt trong cách công chúng nhìn nhận các chính trị gia sau đại dịch Covid-19 – giai đoạn mà việc đeo khẩu trang trở nên phổ biến với giới chính trị trên toàn cầu.

“Những khác biệt trong cách cảm nhận về khuôn mặt khi đeo khẩu trang có thể gây bất lợi cho các ứng viên nữ”, bà Kiho Muroga, phó giáo sư kinh tế lao động tại Đại học Kyushu, người đồng thực hiện khảo sát cùng ông Charles Crabtree, công tác tại Đại học Dartmouth, bang New Hampshire, nhận định.

Bà kêu gọi các nữ chính trị gia cần tìm ra những cách sáng tạo để giao tiếp hiệu quả hơn trong quá trình vận động tranh cử, đồng thời đề nghị cử tri tự nhận diện và cảnh giác với những thiên kiến khi đánh giá các nữ chính trị gia.

Khảo sát được tiến hành từ tháng 8/2020 với 1.508 người Nhật Bản trong độ tuổi từ 18 đến 74. Những người tham gia được xem hình ảnh của các chính trị gia – bao gồm cố Thủ tướng Shinzo Abe và Thống đốc Tokyo Yuriko Koike – trong hai trạng thái: có đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang.

Những hình ảnh này được đánh giá theo thang điểm 5 mức, dựa trên các tiêu chí như mức độ ủng hộ, sức hấp dẫn, năng lực, trí tuệ, sự mạnh mẽ và độ đáng tin cậy.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike phát biểu trong cuộc họp về Covid-19 vào tháng 9/2021. Ảnh: DPA.

Kết quả cho thấy không có sự suy giảm nào trong các đánh giá dành cho các chính trị gia nam. Ngược lại, đối với các nữ chính trị gia, mức độ ủng hộ giảm một cách có ý nghĩa thống kê.

Bà Muroga cho biết nhóm nghiên cứu chưa xác định được nguyên nhân chính xác tạo ra khoảng cách này, song bà gợi ý rằng cử tri có thể vô thức kỳ vọng các nữ chính trị gia phải mỉm cười nhiều hơn nam giới, và việc đeo khẩu trang đã che khuất những biểu cảm đó.

Trong khi đó, một khảo sát gần đây của báo Asahi cho thấy đảng của bà Sanae Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện.

Theo cuộc thăm dò công bố vào cuối tuần qua, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi được dự báo sẽ vượt xa ngưỡng đa số 233 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tăng mạnh so với 198 ghế hiện nay.

Nếu tính cả đảng liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), liên minh cầm quyền có thể giành tới khoảng 300 ghế, theo Asahi.

“Một chiến thắng lớn của LDP sẽ càng củng cố quyền lực của bà Takaichi. Thị trường sẽ không ngạc nhiên nếu khả năng bà theo đuổi các chính sách tài khóa chủ động, bao gồm cắt giảm thuế tiêu dùng, trở nên rõ ràng hơn”, ông Keisuke Tsuruta, chiến lược gia trái phiếu cấp cao tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nhận định.

Trong khi đó, đảng đối lập lớn nhất – Liên minh Cải cách Trung dung – đang gặp khó khăn và có thể mất tới một nửa trong tổng số 167 ghế hiện có, theo báo Asahi.

Hiện tại, liên minh cầm quyền của bà Takaichi chỉ nắm giữ đa số sít sao tại Hạ viện nhưng lại ở thế thiểu số tại Thượng viện.

Thủ tướng đã giải tán Quốc hội vào tháng trước và kêu gọi bầu cử sớm, nhằm tìm kiếm sự ủy nhiệm của cử tri cho chiến lược kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa mở rộng.

Theo SCMP