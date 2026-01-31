Thương vụ Nvidia rót 100 tỷ USD vào OpenAI có nguy cơ đổ vỡ

CEO Nvidia Jensen Huang đã chia sẻ riêng với các đối tác trong ngành rằng thỏa thuận 100 tỷ USD ban đầu không mang tính ràng buộc pháp lý và chưa bao giờ được hoàn tất.

Kế hoạch đầu tư khổng lồ trị giá 100 tỷ USD của Nvidia vào OpenAI đang rơi vào trạng thái bế tắc sau khi nhiều nhân vật cấp cao trong tập đoàn sản xuất chip bày tỏ sự nghi ngờ về thỏa thuận này. Theo báo cáo từ Wall Street Journal, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai gã khổng lồ công nghệ đang bị xem xét lại một cách nghiêm túc.

Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Nvidia đã công bố ý định rót vốn để giúp cha đẻ của ChatGPT có đủ tiềm lực tài chính và khả năng tiếp cận các dòng chip xử lý tiên tiến nhất. Tuy nhiên các cuộc thảo luận mới nhất dường như chỉ còn xoay quanh một khoản đầu tư cổ phần trị giá vài chục tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại của OpenAI thay vì con số kỷ lục như ban đầu.

CEO Nvidia Jensen Huang đã chia sẻ riêng với các đối tác trong ngành rằng thỏa thuận 100 tỷ USD ban đầu không mang tính ràng buộc pháp lý và chưa bao giờ được hoàn tất. Ông Jensen Huang cũng đưa ra những lời chỉ trích kín đáo về sự thiếu kỷ luật trong cách tiếp cận kinh doanh của OpenAI.

Lãnh đạo Nvidia bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về áp lực cạnh tranh gay gắt mà startup này đang phải đối mặt từ các đối thủ nặng ký như Google và Anthropic. Dù vậy phát ngôn viên của Nvidia vẫn khẳng định hãng đã là đối tác ưu tiên của OpenAI trong suốt một thập kỷ qua và mong muốn tiếp tục duy trì sự hợp tác này trong tương lai.

Hiện tại các tập đoàn công nghệ lớn và những nhà đầu tư như SoftBank đang chạy đua ráo riết để thiết lập quan hệ với OpenAI. Việc gắn kết chặt chẽ với startup này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Một nguồn tin khác cho biết Amazon cũng đang đàm phán để rót hàng chục tỷ USD vào OpenAI với con số có thể lên tới 50 tỷ USD. OpenAI đang nỗ lực huy động tổng cộng 100 tỷ USD vốn đầu tư để nâng mức định giá công ty lên khoảng 830 tỷ USD. Trong bối cảnh chi phí xây dựng các trung tâm dữ liệu đang ngày càng đắt đỏ, việc duy trì dòng vốn ổn định từ các đối tác phần cứng như Nvidia là cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong và thống trị của OpenAI trên thị trường.

Theo Reuters