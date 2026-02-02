Ông Trump nói về khả năng Mỹ "có thêm 3 bang mới"

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể kết nạp Canada, Greenland và Venezuela thành các bang mới, sau đó nói chỉ là “đùa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông có kế hoạch mở rộng lãnh thổ Mỹ bằng cách sáp nhập Canada, Greenland và Venezuela thành các bang mới, trước khi mô tả những phát biểu này chỉ là một câu đùa, tờ Washington Post dẫn lời các nhân chứng.

Ông Trump được cho là đã đưa ra những bình luận trên tại bữa tiệc thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa hôm thứ Bảy tuần trước, một sự kiện kín quy tụ các CEO, chính trị gia và những nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu ở Washington. Đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước câu lạc bộ này, nơi có các thành viên nổi bật như ông Jamie Dimon – CEO JPMorgan Chase, nhà từ thiện David Rubenstein và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp mãn nhiệm Jerome H. Powell, theo tờ báo.

“Có rất nhiều người trong căn phòng này mà tôi ghét. Nhưng phần lớn các bạn thì tôi thích”, ông Trump nói với khán giả. Ông còn đùa rằng có thể sẽ kết thúc bài phát biểu sớm để xem “cuộc tấn công Greenland”, rồi nói thêm: “Chúng tôi sẽ không tấn công Greenland. Chúng tôi sẽ mua nó”.

“Chưa bao giờ tôi có ý định biến Greenland thành bang thứ 51. Tôi muốn biến Canada thành bang thứ 51. Greenland sẽ là bang thứ 52. Venezuela có thể là bang thứ 53”, ông Trump nói đùa.

Ông Trump đã nhiều lần coi việc giành quyền kiểm soát Greenland là một mục tiêu chính sách, lập luận rằng vị trí chiến lược và tài nguyên của hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này là yếu tố then chốt đối với an ninh Mỹ. Ông cũng từng tuyên bố Đan Mạch quá yếu để bảo vệ Greenland trước các mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ Nga hoặc Trung Quốc – những cáo buộc bị Copenhagen, Moscow và Bắc Kinh bác bỏ là vô lý.

Năm ngoái, ông Trump nói Canada sẽ “tốt hơn nhiều” nếu trở thành bang thứ 51 “được trân trọng” của Mỹ, và nhiều lần gọi Thủ tướng Canada là “Thống đốc”. Ông cho rằng đây là cách duy nhất để giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước. Gần đây hơn, ông Trump còn đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa thúc đẩy quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Trung Quốc.

Tại Venezuela, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự vào đầu tháng 1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông này tới New York để đối mặt với các cáo buộc. Kể từ đó, Washington yêu cầu được “tiếp cận toàn diện” ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các vào tuần trước, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang “hợp tác rất tốt” với ban lãnh đạo lâm thời của Venezuela và xác nhận rằng các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang khảo sát các dự án mới tại quốc gia này.

Theo Washington Post, RT