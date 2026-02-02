Campuchia bắt giữ hơn 2.000 đối tượng lừa đảo mạng trong chiến dịch quy mô chưa từng có

Campuchia tiến hành chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay, bắt hơn 2.000 nghi phạm.

Campuchia đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn nhằm vào các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ hơn 2.000 người, trong bối cảnh chịu áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc yêu cầu trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo mạng đang hoành hành tại quốc gia này.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, gần 1.800 công dân Trung Quốc nằm trong số những người bị tạm giữ.

Thông cáo của bộ cho biết, cảnh sát Campuchia đã thực hiện một chiến dịch cưỡng chế quy mô lớn vào sáng 31/1 tại một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Bavet, thành phố lớn nhất thuộc tỉnh Svay Rieng ở đông nam Campuchia.

Tổng cộng 2.044 người nước ngoài bị bắt giữ, trong đó có 1.792 người đến từ Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, 179 người là công dân Myanmar, số còn lại đến từ các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á lân cận, theo thông báo của Bộ Nội vụ.

Thông cáo không nêu rõ liệu Campuchia có ý định dẫn độ các nghi phạm nước ngoài về nước hay không.

Tuy nhiên, các công dân Trung Quốc được dự đoán sẽ được bàn giao cho Bắc Kinh, tương tự trường hợp của ông Trần Chí (Chen Zhi) – ông trùm tội phạm mạng bị cáo buộc, nhà sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, người đã bị đưa về Trung Quốc hồi đầu tháng 1.

Chen Zhi bị cáo buộc liên quan đến nhiều hành vi phi pháp, bao gồm mở sòng bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.

Theo báo Cambodia China Times, cuộc đột kích tại Bavet là “chiến dịch lớn nhất” kể từ khi Campuchia phát động chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc gần đây.

“Điều này thực sự phản ánh rằng chính phủ Campuchia sẽ không bao giờ nới lỏng việc trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến”, người phát ngôn Bộ Nội vụ, ông Touch Sokhak, tuyên bố hôm Chủ nhật vừa qua.

Ông nhấn mạnh: “Campuchia không phải là thiên đường, mà là địa ngục đối với tội phạm”.

Khu phức hợp tại Bavet gồm 22 tòa nhà, hoạt động dưới vỏ bọc một sòng bạc. Theo các báo cáo, nơi này đã từ lâu được sử dụng cho các hoạt động phi pháp, bao gồm lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến.

Các chiến dịch đồng loạt nhằm vào các hoạt động bất hợp pháp tương tự cũng được tiến hành tại nhiều khu vực khác, trong đó có tỉnh Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km về phía tây nam.

Theo Cambodia China Times, chiến dịch truy quét với cường độ cao đã khiến nhiều ổ nhóm lừa đảo tự nguyện đóng cửa, những người liên quan rời khỏi khu vực.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ các nghi phạm bên trong khu phức hợp Bavet, bao gồm 22 tòa nhà và hoạt động dưới vỏ bọc một sòng bạc. Ảnh: SCMP.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng mạnh tay trấn áp lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến, ban đầu tập trung vào các mạng lưới hoạt động ở miền Bắc Myanmar. Khi các tổ chức tội phạm tại đây phần lớn bị giải thể hoặc di dời, trọng tâm đã chuyển sang Campuchia, nơi các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh.

Các hành vi lừa đảo trực tuyến, giam giữ trái phép và các tội phạm xuyên quốc gia liên quan đã trở thành “trở ngại nghiêm trọng” đối với việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, ông Uông Văn Bân, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, phát biểu trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha vào tháng trước.

“Những vụ việc gần đây liên quan đến công dân Trung Quốc mất tích hoặc biến mất tại Campuchia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Uông cho biết. “Việc các vụ việc như vậy xảy ra thường xuyên đi ngược lại tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Campuchia”.

Nhiều quan chức cấp cao Campuchia, trong đó có ông Prak Sokhonn và Phó Thủ tướng Sun Chanthol, đã cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lại ngành công nghiệp lừa đảo.

“Lừa đảo trực tuyến đã làm tổn hại danh tiếng và hình ảnh quốc gia của Campuchia, và chúng tôi sẽ không tiếc công sức để xóa bỏ vấn nạn này”, ông Sun Chanthol tuyên bố vào tháng trước.

Theo báo cáo công bố mới đây của Ủy ban đặc biệt Campuchia về chống lừa đảo trực tuyến, trong vòng 7 tháng qua, Campuchia đã bắt giữ tổng cộng 5.106 nghi phạm đến từ 23 quốc gia liên quan đến lừa đảo mạng. Trong số này, 4.534 người đã bị trục xuất về nước.

Theo SCMP