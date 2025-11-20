Jensen Huang bác bỏ lo ngại về bong bóng AI khi Nvidia đạt doanh thu kỷ lục trong quý 3

Trong ba tháng vừa qua, Nvidia đã đạt kỷ lục doanh thu 57 tỷ USD, tăng 62% so với năm trước và tăng 22% so với quý trước.

Trong báo cáo thu nhập quý 3 được giới đầu tư mong đợi, Nvidia đã công bố mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 62% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những lo ngại trên thị trường về sự xuất hiện của "bong bóng AI". Kết quả này được đưa ra ngay sau khi gã khổng lồ chip này trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị thị trường 5 nghìn tỷ USD.

Trong ba tháng vừa qua, Nvidia đã đạt kỷ lục doanh thu 57 tỷ USD, tăng 62% so với năm trước và tăng 22% so với quý trước. Đáng chú ý, phân khúc Trung tâm dữ liệu—động lực doanh thu chính—đã tăng vọt 66% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51,2 tỷ USD.

CEO Nvidia, ông Jensen Huang, tuyên bố: "Doanh số Blackwell đang vượt ngoài dự kiến, và GPU đám mây đã bán hết sạch." Đối với quý 4, công ty dự kiến doanh thu đạt 65 tỷ USD (dao động 2%), mặc dù không tính doanh thu máy tính trung tâm dữ liệu từ thị trường Trung Quốc.

Khẳng định tương lai của AI không phải "Bong bóng"

Trong buổi công bố thu nhập, ông Huang đã trực tiếp giải quyết mối lo ngại ngày càng tăng về "bong bóng" đầu tư tiềm năng vào trí tuệ nhân tạo. Ông dự đoán sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Ông Huang chỉ ra ba sự chuyển đổi nền tảng đang diễn ra đồng thời: điện toán đa năng chuyển sang điện toán tăng tốc; AI tạo sinh thay thế học máy cổ điển; và nền tảng "AI tác nhân" (agentic AI) mới. Ông tự tin khẳng định: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thành công hơn tại thời điểm này so với thời điểm này năm ngoái. Số lượng khách hàng tìm đến chúng tôi... đang tăng lên chứ không hề giảm đi".

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 4% trong giao dịch mở rộng sau khi công bố thu nhập.

Thách thức tại thị trường Trung Quốc

Trong khi đó, doanh số chip H20 của Nvidia tại quý 3 là "không đáng kể", khi công ty vẫn mắc kẹt giữa căng thẳng Mỹ-Trung. Chip H20 là phiên bản giảm cấp của chip chủ lực H100, được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi chính quyền Tổng thống Biden trước đây thắt chặt các hạn chế xuất khẩu chip AI vào đầu năm ngoái.

Giám đốc Tài chính Nvidia, bà Colette Kress, cho biết doanh số H20 trong quý chỉ đạt "khoảng 50 triệu USD". Bà thừa nhận: "Các đơn đặt hàng lớn đã không thành hiện thực trong quý do các vấn đề địa chính trị và thị trường ngày càng cạnh tranh ở Trung Quốc." Ông Huang trước đó cũng cho biết thị phần của công ty tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ 95% xuống gần như bằng không.

Bất chấp những rào cản này, ông Huang dự kiến công ty sẽ thu về nửa nghìn tỷ USD từ chip AI Blackwell tiên tiến nhất và nền tảng thế hệ tiếp theo Rubin cho đến hết năm 2026, ngay cả khi không tính thị trường Trung Quốc và một số thị trường châu Á khác. Bà Kress cũng cho biết công ty "có thể sẽ nhận thêm nhiều đơn hàng" ngoài mức doanh thu 500 tỷ USD đã dự kiến cho năm 2025 và 2026.

Song song với việc vượt qua những khó khăn về thị trường, Nvidia đang mở rộng quan hệ hợp tác ở các khu vực khác. Công ty đã công bố hợp tác chặt chẽ hơn với Hàn Quốc, bao gồm Samsung Electronics và SK Hynix, để xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Ngoài ra, Nvidia cũng đã công bố quan hệ đối tác với công ty AI Humain của Ả Rập Xê Út để triển khai tới 600.000 GPU Nvidia trên khắp Ả Rập Xê Út và Mỹ trong ba năm tới.

Theo Nikkei Asia