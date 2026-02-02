Ông Trump đáp trả lời cảnh báo nghiêm khắc của lãnh tụ tối cao Iran

Lãnh tụ Tối cao Iran trước đó đã cáo buộc Washington tìm cách “nuốt chửng” Iran và chiếm đoạt dầu mỏ của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thế giới sẽ sớm “biết được” liệu Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có đúng khi cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ châm ngòi cho chiến tranh khu vực hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, bổ sung các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng những hệ thống phòng không tiên tiến, trong động thái mà ông Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ và tuyệt đẹp”.

Phát biểu hôm Chủ nhật vừa qua, ông Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran đều sẽ gây ra những hệ quả sâu rộng trên khắp Trung Đông, lớn hơn rất nhiều so với thời điểm sau cuộc tấn công Mỹ – Israel vào mùa hè năm ngoái.

“Họ cần phải biết rằng nếu lần này họ bắt đầu một cuộc chiến, đó sẽ là một cuộc chiến khu vực”, ông Khamenei nói trong bài phát biểu tại Tehran nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông cáo buộc Washington tìm cách “nuốt chửng” Iran và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của nước này.

Khi được các phóng viên hỏi về lời cảnh báo trên, ông Trump bác bỏ những phát biểu đó nhưng vẫn để ngỏ khả năng cả ngoại giao lẫn sử dụng vũ lực.

“Tất nhiên ông ta sẽ nói như vậy”, ông Trump nói. “Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ta có đúng hay không”.

Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, cũng như trong bối cảnh Washington cam kết trừng phạt Iran vì chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ. Ông Trump nhiều lần chỉ trích các nhà lãnh đạo Iran liên quan đến tình hình bất ổn, gợi ý rằng Iran cần có “lãnh đạo mới”, đồng thời kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường và “chiếm lấy” các cơ quan nhà nước.

Trong bài phát biểu của mình, ông Khamenei mô tả các cuộc biểu tình là một âm mưu do nước ngoài hậu thuẫn, gọi tình trạng bất ổn là một “cuộc nổi loạn” tương tự những phong trào trước đây chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Chính quyền Iran đổ lỗi cho bạo lực là do các “phần tử khủng bố” được Mỹ và Israel hậu thuẫn, nhằm biện minh cho khả năng can thiệp quân sự.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, người đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu tuần trước, cho biết đang có những tiến triển hướng tới đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng phát tín hiệu rằng ngoại giao có thể được nối lại, dù hiện tại chưa có cuộc đàm phán chính thức nào với Washington được lên kế hoạch.

Theo RT