Trung Quốc ra mắt robot mô phỏng sinh học đầu tiên trên thế giới

Moya là robot sinh học đầu tiên thế giới, có khả năng tương tác cảm xúc, biểu cảm và vận động như con người, dự kiến ra thị trường vào cuối 2026.

Ngày 31/1, Công ty Zhuo Yide (DroidUp) có trụ sở tại Thượng Hải đã chính thức ra mắt robot trí tuệ mô phỏng sinh học hoàn toàn đầu tiên trên thế giới mang tên “Moya” tại Thung lũng Robot Trương Giang. “Cô gái trẻ” xinh đẹp này có thể đi lại, trò chuyện giao lưu và thậm chí còn biết “đỏ mặt” ngượng ngùng.

Robot này được mệnh danh là “thiếu nữ silicon”, tích hợp ngoại hình mô phỏng sinh học, tương tác cảm xúc và trí tuệ hiện thân, với mục tiêu thông qua một “cơ thể có nhiệt độ” để thiết lập kết nối cảm xúc sâu sắc với con người.

Moya trình diễn khả năng đi lại như người thật. Ảnh: Sina.



Moya cao 1,65 mét, nặng khoảng 32 kg, vóc dáng thon gọn, thanh tú, gương mặt xinh đẹp; lớp bề mặt cơ thể sử dụng silicon sinh thái cao cấp, cho cảm giác chạm và độ đàn hồi gần như người thật, đồng thời có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, duy trì trong khoảng 32–36°C, tương đương thân nhiệt con người.

Moya có thể biểu cảm buồn, vui, e thẹn...như người thật. Ảnh: Sohu.



Phần đầu Moya được tích hợp 25 bậc tự do truyền động có độ chính xác cao, gồm: 8 động cơ ở vùng miệng, 4 động cơ lông mày, 4 bộ truyền động mắt và 9 module mô phỏng cơ mặt, có thể mô phỏng biểu cảm vi mô của con người như vui – buồn – giận – thương: từ khóe miệng khẽ cong, đuôi mắt rũ xuống cho tới gò má ửng hồng, khiến “đôi mắt cũng có thể nói chuyện”. Ngay cả mái tóc cũng được làm từ sợi mô phỏng sinh học cấp nano, mềm mại, bóng mượt và có thể chuyển động tự nhiên.

Moya có vóc dáng cao ráo, thanh tú. Ảnh: Sina.



Không chỉ có biểu cảm, năng lực vận động của Moya cũng rất ấn tượng. Robot sở hữu 16 bậc tự do khớp nối toàn thân dựa trên nguyên lý công thái học, với độ tương đồng dáng đi so với người thật đạt 92%, dễ dàng thực hiện các động tác như đi lại, xoay người, cúi nhặt đồ, lên xuống cầu thang.

Moya không phải là robot cơ khí theo nghĩa truyền thống, mà là một sản phẩm mang tính cách mạng, tích hợp ngoại hình mô phỏng sinh học, tương tác cảm xúc và trí tuệ hiện thân, với mục tiêu thông qua một “cơ thể có nhiệt độ” để thiết lập kết nối cảm xúc sâu sắc với con người.

Moya tương tác, giao lưu với khán giả. Ảnh: Sina.



Moya được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính 3D và cảm biến áp lực lòng bàn chân, cho phép tránh chướng ngại vật linh hoạt trong môi trường xung quanh, có thể chịu được va chạm hoặc xô đẩy nhẹ mà không bị ngã. Toàn thân được bao phủ bởi vật liệu mềm đàn hồi cao 3D, giúp giảm trên 90% lực va chạm, bảo đảm an toàn trong tương tác người – máy.

Robot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn do Zhuo Yide (DroidUp) tự phát triển, hỗ trợ đối thoại nhiều lượt, hiểu ngữ cảnh, giọng nói tổng hợp tự nhiên, trôi chảy, không mang cảm giác máy móc. Hệ thống còn hỗ trợ tự học và liên tục tiến hóa, sở hữu trí nhớ theo kịch bản, có thể ghi nhớ sở thích, thói quen và các mốc thời gian quan trọng của người dùng, từ đó cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.

Moya có các động tác giống hệt người thật. Ảnh: Sohu.



Theo Zhuo Yide, Moya được định vị là “robot dịch vụ và đồng hành cảm xúc cao cấp”. Sản phẩm dự kiến sẽ mở đặt trước với quy mô nhỏ vào quý IV năm 2026, đợt đầu giới hạn 50 máy, với giá dự kiến từ 1,2 đến 1,5 triệu nhân dân tệ. Trong tương lai, công ty sẽ giới thiệu các phiên bản cấu hình khác nhau nhằm từng bước giảm chi phí.

Theo Sohu, Sina