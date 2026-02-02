Báo quân đội Trung Quốc kêu gọi "loại bỏ chướng ngại", xây dựng lực lượng hùng mạnh

Cuộc điều tra ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng đã là chủ đề bình luận trên báo Quân giải phóng (PLA Daily) – cơ quan của Quân ủy Trung Quốc - trong vài ngày qua.

Ngày 2/2, báo đã đăng bình luận nhan đề “Tiến công vượt khó với tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh mạnh mẽ”, khẳng định: “Bước đi của tự cải cách không bao giờ dừng lại, tiến trình cường quân không thể ngăn cản. Kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập cùng các phần tử tham nhũng khác là loại bỏ những chướng ngại cản trở sự phát triển của sự nghiệp, gạt bỏ ‘bong bóng’ trong xây dựng sức chiến đấu, khơi dậy tinh thần phấn đấu vượt khó, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh”.

Bài báo yêu cầu: “Toàn quân cần thống nhất tư tưởng và hành động với các quyết sách, triển khai lớn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập; nhận thức sâu sắc quy luật, xu thế: chống tham nhũng càng triệt để thì đấu tranh vượt khó càng có chỗ dựa, xây dựng quân đội hùng mạnh càng có nền tảng; thấy rõ chính khí, sinh khí mới do việc đẩy mạnh chỉnh huấn chính trị, chấn chỉnh tác phong, giữ nghiêm kỷ luật và chống tham nhũng mang lại; dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho mục tiêu cường quân, đánh thắng, dùng hành động thực tế để thể hiện lòng trung thành với Đảng, phấn đấu xây dựng quân đội đẳng cấp hàng đầu”.

Bài viết nhấn mạnh rằng “PLA là quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, là bức trường thành thép của Đảng và Nhà nước. Trên chặng đường mới của thời đại mới, Chủ tịch Tập dẫn dắt công cuộc cường quân, Tư tưởng Tập Cận Bình về cường quân chỉ dẫn một cách khoa học, luôn là nguồn sức mạnh, phương hướng và tương lai của sự nghiệp cường quân, là bảo đảm chính trị căn bản nhất.

PLA kiên định với cam kết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia; không thay đổi khát vọng ban đầu tìm kiếm hạnh phúc cho nhân dân và sự phục hưng cho dân tộc; niềm tin nghe Đảng chỉ huy, đi theo Đảng vững như bàn thạch; kiên định quyết tâm xây dựng quân đội mạnh và phấn đấu đạt đỉnh cao, từ đó tự tin và có khả năng gánh vác sứ mệnh và nhiệm vụ thời đại mới do Đảng và nhân dân giao phó”.

Bài báo cho rằng: “Khi chúng ta tiến gần đến mục tiêu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập PLA, sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức nặng nề, phức tạp, đòi hỏi cấp bách phải tăng cường trách nhiệm sứ mệnh, củng cố rèn luyện chính trị, nâng cao năng lực đánh thắng, giữ vững sự trong sạch và danh dự, dốc toàn lực, quyết tâm hoàn thành, đảm bảo kết quả tốt đẹp”.

Bài báo chỉ ra rằng “Tất cả cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện lòng trung thành chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin và quyết tâm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát vị trí, cương vị chiến đấu để làm tốt từng việc, hoàn thành từng nhiệm vụ.

Cần đẩy mạnh xây dựng quân đội về chính trị, kiên trì lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm kim chỉ nam để trang bị tư tưởng, chỉ đạo thực tiễn, thúc đẩy công việc; quán triệt toàn diện phương lược xây dựng quân đội về chính trị trong thời đại mới; tiếp tục làm sâu chỉnh huấn chính trị, kiên định chấn chỉnh tác phong, giữ nghiêm kỷ luật và chống tham nhũng; phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và tác phong ưu tú của Đảng và quân đội ta, cung cấp bảo đảm chính trị vững chắc cho sự nghiệp cường quân thời đại mới…"

Bài bình luận trên trang nhất báo Quân giải phóng ngày 2/2. Ảnh chụp màn hình.



Bình luận nhấn mạnh: “Cần toàn diện tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiên trì lấy năng lực chiến đấu là tiêu chuẩn duy nhất, căn bản, theo sát biến đổi của chiến tranh, của công nghệ và của đối thủ, thiết thực thúc đẩy huấn luyện quân sự sát thực chiến, tăng tốc xây dựng năng lực chiến đấu tiên tiến, luôn sẵn sàng đánh, đánh là thắng”.

Bài bình luận cảnh báo: “Cán bộ, đảng viên trong quân đội - đặc biệt là cán bộ cao cấp - phải lấy các phần tử tham nhũng đã bị xử lý làm bài học phản diện, ghi nhớ sứ mệnh ban đầu, xây dựng và thực hành quan điểm đúng đắn về thành tích, giữ nghiêm phòng tuyến tư tưởng, giới hạn quyền lực, lằn ranh kỷ luật, pháp luật, ranh giới gia phong; dùng hành động thực tế kiên định niềm tin, thiết thực, dám gánh vác, tự răn mình để làm việc, làm sự nghiệp, dẫn dắt đội ngũ, dùng tác phong và hình ảnh mẫu mực để nêu gương, dẫn dắt bộ đội”.

Trước đó, ngày 1/2, tờ báo cũng đăng bài bình luận “Tiếp tục đi sâu chỉnh huấn chính trị, thúc đẩy chỉnh phong và chống tham nhũng đi vào chiều sâu”, nhấn mạnh: “Việc nghiêm khắc điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập thể hiện rõ lập trường kiên định của Đảng trong việc bảo vệ bản sắc chính trị của quân đội, phản ánh quyết tâm và ý chí giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội mang tính then chốt, lâu dài và tổng thể; đồng thời thúc đẩy hình thành bầu không khí và định hướng: quản lý, kỷ luật Đảng toàn diện ngày càng nghiêm, càng về sau việc chấp hành kỷ luật càng chặt chẽ. Qua đó, thanh lọc độc tố, loại bỏ tệ nạn từ mặt tư tưởng, loại bỏ tham nhũng để tái sinh sức sống từ mặt tổ chức, củng cố và làm sâu sắc hơn thành quả chỉnh huấn chính trị, và giữ vững bản chất, mục đích và diện mạo chính trị của PLA”.

Bài bình luận yêu cầu: “Toàn quân phải duy trì thế tấn công với áp lực cao, không dao động, tăng cường bản lĩnh chiến lược và niềm tin tất thắng trong đấu tranh chống tham nhũng; tiếp tục nhốt quyền lực vào ‘lồng thể chế’, không ngừng nâng cao khả năng xuyên thấu của công tác chống tham nhũng, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong việc nhổ tận gốc mảnh đất và điều kiện nuôi dưỡng tham nhũng; kiên trì nguyên tắc có tham nhũng thì nhất định chống, có tham ô thì nhất định trừng trị, trừ ác phải làm đến cùng, tiến hành cuộc đấu tranh kiên quyết nhất đối với mọi hiện tượng tham nhũng”.

Theo 81.cn