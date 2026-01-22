Davos 2026: Jensen Huang nói AI sẽ tạo “làn sóng việc tay chân”, giới tinh hoa lo kịch bản tệ hơn

Trí tuệ nhân tạo chiếm trọn tâm điểm của diễn đàn Davos 2026 khi hàng loạt lãnh đạo công nghệ và nhà khoa học lần lượt đưa ra cảnh báo về rủi ro, AGI và cú sốc đối với việc làm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã len lỏi vào gần như mọi cuộc trò chuyện tại diễn đàn Davos 2026, thậm chí cạnh tranh mức độ nổi bật với các chủ đề nóng truyền thống như thuế quan, cạnh tranh quốc tế và căng thẳng địa chính trị.

Năm ngoái tại Davos, công ty Trung Quốc DeepSeek từng gây “cơn sốt” khi ra mắt mô hình AI và chatbot mà họ tuyên bố là rẻ hơn nhưng hiệu năng tương đương mô hình đối thủ ChatGPT của OpenAI.

Tuy nhiên, trong năm nay, các cuộc thảo luận về AI đã mở rộng, bao gồm cách công nghệ này đang được triển khai, những rủi ro nó mang lại, cũng như tác động tới công việc và xã hội.

Dưới đây là những điều mà các lãnh đạo công nghệ đã trao đổi tại Davos.

“Cơ hội có một không hai cho châu Âu” – Jensen Huang, Nvidia

Nhà sáng lập kiêm CEO của gã khổng lồ chip Nvidia nói tại diễn đàn Davos rằng AI là điều “đáng phấn khích đối với châu Âu”, bởi châu lục này có một “nền tảng sản xuất cực kỳ mạnh” để xây dựng hạ tầng AI.

Ông Huang cho rằng đây là thời điểm để châu Âu “nhảy cóc” qua kỷ nguyên phần mềm, và khuyên châu lục này “tham gia từ sớm ngay bây giờ” để có thể kết hợp sức mạnh sản xuất nhằm xây dựng hạ tầng AI.

“Robot là cơ hội có một không hai trong đời đối với các quốc gia châu Âu”, ông nói thêm.

Tuy vậy, ông lưu ý AI cần nhiều năng lượng hơn, nhiều điện hơn và nhiều lao động tay nghề kỹ thuật hơn – điều mà ông cho rằng châu Âu có lợi thế nhờ lực lượng lao động mạnh.

Ông Huang cũng tỏ ra lạc quan về tác động của AI đối với thế giới việc làm. Theo ông, thay vì cướp việc, AI sẽ tạo ra nhiều công việc chân tay hơn.

“Thật tuyệt khi các công việc liên quan tới nghề kỹ thuật – chúng ta sẽ có thợ sửa ống nước, thợ điện… tất cả những công việc đó, chúng tôi đang thấy một đợt bùng nổ rất đáng kể và tiền lương đã tăng lên. Gần như gấp đôi”, ông nói.

“Ai cũng nên có thể sống tốt; bạn không cần phải có bằng tiến sĩ khoa học máy tính để làm điều đó”, ông nói thêm.

“Hãy làm điều gì đó hữu ích” – Satya Nadella, Microsoft

CEO Microsoft Satya Nadella. Ảnh: AFP.

CEO Microsoft Satya Nadella nhấn mạnh rằng việc sử dụng AI phải mang lại giá trị thực.

“Chúng ta, với tư cách một cộng đồng toàn cầu, phải đạt tới một điểm mà chúng ta sử dụng AI để làm điều gì đó hữu ích, thay đổi kết quả cho con người, cộng đồng, quốc gia và các ngành công nghiệp”, ông Nadella nói.

Ông cảnh báo rằng việc triển khai AI sẽ phân bổ không đồng đều trên toàn cầu, chủ yếu bị giới hạn bởi khả năng tiếp cận vốn và hạ tầng.

Để khai thác tiềm năng AI cần những “điều kiện cần thiết” – trước hết là thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng hỗ trợ, ông nói. Dù các công ty công nghệ lớn đang “đầu tư khắp nơi, bao gồm cả các nước Nam bán cầu”, thành công vẫn phụ thuộc vào chính sách có thể thu hút cả vốn công lẫn vốn tư.

Ông cho biết hạ tầng then chốt như lưới điện “về cơ bản do chính phủ dẫn dắt,” và khu vực tư nhân chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các hệ thống nền tảng như năng lượng và viễn thông đã sẵn sàng.

“Không thực sự là con người” – Yoshua Bengio, “bố già AI”

Yoshua Bengio, nhà khoa học máy tính Canada. Ảnh: Getty.

Nhà khoa học máy tính người Canada và một trong những “bố già AI” được nhắc đến nhiều nhất, ông Yoshua Bengio, cảnh báo rằng các hệ thống ngày nay đang được huấn luyện quá sát để giống con người.

“Nhiều người tương tác với chúng với niềm tin sai lầm rằng AI giống chúng ta. Và chúng ta càng làm chúng thông minh hơn, điều đó càng như vậy, và có những người khiến chúng trông giống chúng ta hơn… Nhưng không rõ điều đó có tốt không”, ông nói.

“Nhân loại đã phát triển các chuẩn mực và tâm lý để tương tác với người khác. Nhưng AI thì không thực sự là con người”, ông nói thêm.

“Thực thể thông minh nhất cũng có thể mê muội nhất” – Yuval Harari, nhà triết học

Nhà triết học Yuval Harari cảnh báo về siêu trí tuệ nhân tạo tại Davos 2026. Ảnh: Bloomberg.

Nhà triết học và tác giả khoa học phổ thông ông Yuval Harari cảnh báo về siêu trí tuệ nhân tạo, hiểu rộng là AI vượt qua năng lực nhận thức của con người. Ông nói rằng chúng ta “không có kinh nghiệm xây dựng một xã hội lai giữa con người và AI”, và kêu gọi thái độ khiêm tốn cùng một “cơ chế sửa sai” trong trường hợp mọi thứ đi chệch hướng.

Ông cũng cho rằng việc lấy trí tuệ con người làm chuẩn so sánh là “một phép ẩn dụ khập khiễng”, và AI sẽ không bao giờ giống con người, giống như máy bay không phải là chim.

“Những thực thể thông minh nhất trên hành tinh cũng có thể là những thực thể mê muội nhất”, ông nói.

“Chúng ta đang gõ cửa những năng lực phi thường” – Dario Amodei, Anthropic

CEO kiêm đồng sáng lập Anthropic, ông Dario Amodei. Ảnh: Getty.

CEO kiêm đồng sáng lập Anthropic, ông Dario Amodei, nói sự phát triển của AI là điều đáng hào hứng, rằng chúng ta đang “gõ cửa những năng lực phi thường”, nhưng vài năm tới sẽ mang tính quyết định cho cách nhân loại quản lý và điều tiết công nghệ này.

Cuộc thảo luận tập trung vào điều gì sẽ xảy ra sau khi trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) xuất hiện – thời điểm AI đạt hoặc vượt năng lực nhận thức của con người – khi con người có thể mất quyền kiểm soát.

Ông Amodei lập luận rằng “không bán chip cho Trung Quốc là một trong những điều lớn nhất chúng ta có thể làm để đảm bảo chúng ta có thời gian xử lý chuyện này”, ông nói, ám chỉ rủi ro AI vượt tầm kiểm soát. Ông cũng nói với Bloomberg về những hệ quả “nghiêm trọng” đối với vị thế dẫn đầu AI của Mỹ, khi Washington hiện đang bán chip AI H200 của Nvidia cho Trung Quốc.

Ông Amodei cho rằng nếu “các đối thủ địa chính trị phát triển với tốc độ tương tự chậm lại”, thì cuộc cạnh tranh AI thực sự sẽ là giữa ông và các công ty công nghệ khác, thay vì là cuộc đối đầu Mỹ – Trung.

Về tương lai việc làm, ông Amodei từng nổi tiếng với nhận định AI có thể xóa sổ một nửa số công việc văn phòng cấp thấp.

Dù vậy, ông nói hiện chưa thấy tác động lớn của AI lên thị trường lao động, nhưng ông đang chứng kiến một số thay đổi trong ngành lập trình.

“Sẽ tạo ra nhiều việc làm ý nghĩa hơn” – Demis Hassabis, Google DeepMind

CEO DeepMind của Google, ông Demis Hassabis. Ảnh: MSN.

CEO DeepMind của Google, ông Demis Hassabis, tỏ ra lạc quan hơn. Cùng ngồi trên một phiên thảo luận với ông Amodei, ông nói ông kỳ vọng “những công việc mới, ý nghĩa hơn sẽ được tạo ra”.

Ông Hassabis cho rằng việc tuyển thực tập sinh có thể chậm lại, nhưng điều này sẽ được “bù đắp bằng những công cụ tuyệt vời ngoài kia dành cho tất cả mọi người”.

Đối với sinh viên đại học, ông khuyên rằng thay vì đi thực tập, họ nên dùng thời gian để “trở nên thành thạo trong việc học và sử dụng các công cụ này,” điều mà ông cho rằng “thậm chí còn tốt hơn thực tập truyền thống vì bạn đang tự nhảy cóc bản thân cho 5 năm tới”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sau khi AGI xuất hiện, thị trường việc làm sẽ bước vào “vùng lãnh thổ chưa từng được thám hiểm”.

Theo ông Hassabis, AGI có thể đến trong vòng 5–10 năm, và khi đó có thể xuất hiện tình trạng không còn đủ việc làm cho con người, kéo theo những câu hỏi lớn hơn về ý nghĩa và mục đích sống, chứ không chỉ là mức lương.

Ông cũng chỉ ra rằng cạnh tranh địa chính trị và cạnh tranh giữa các công ty AI đang khiến các tiêu chuẩn an toàn bị thúc ép vội vàng. Ông kêu gọi một sự đồng thuận quốc tế, chẳng hạn một tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, được xây dựng với tốc độ chậm hơn một chút để “chúng ta có thể làm điều này cho đúng, vì xã hội”.

Theo Euro News