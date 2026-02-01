Từ Elon Musk, Bill Gates đến công nương Na Uy: Nhiều người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein

Nhiều cái tên nổi bật tiếp tục lộ diện sau khi hàng triệu tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục người Mỹ đã qua đời, được công bố đợt mới nhất.

Một kho hồ sơ mới được công bố hôm thứ Sáu trong tuần, liên quan đến cuộc điều tra đối với Jeffrey Epstein – người từng bị kết án về các tội phạm tình dục – đã chứa nhiều tài liệu nhắc đến hàng loạt nhân vật có vị thế cao trong chính trị, kinh doanh và hoàng gia.

Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ; ông Elon Musk, tỷ phú công nghệ; và ông Andrew, cựu hoàng tử Anh, là những cái tên đang gây chú ý lớn sau khi xuất hiện trong các tài liệu này.

Dưới đây là những chi tiết đáng chú ý về một số nhân vật khác được nhắc đến – không ai trong số họ bị cáo buộc có hành vi phạm pháp.

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft

Bill Gates theo dõi giải quần vợt Australia mở rộng ở Melbourne. Ảnh: Reuters.

Trong một bản nháp email nằm trong hồ sơ, Jeffrey Epstein cáo buộc Bill Gates có quan hệ ngoài hôn nhân.

Epstein viết rằng mối quan hệ của ông ta với Gates trải dài từ việc “giúp Bill kiếm thuốc để đối phó với hậu quả của quan hệ tình dục với các cô gái Nga, cho tới việc tạo điều kiện cho những cuộc hẹn lén lút trái phép của ông ấy với các phụ nữ đã có chồng”.

Quỹ Gates, trong tuyên bố gửi tờ New York Times, đã cực lực bác bỏ các cáo buộc ngoại tình nói trên.

Richard Branson, ông chủ tập đoàn Virgin

Richard Branson phát biểu tại New Mexico vào tháng 7/2021 sau khi ông bay vào vũ trụ trên tàu vũ trụ của Virgin Galactic. Ảnh: AFP.

Các tài liệu cho thấy mối quan hệ thân thiện giữa hai tỷ phú. Trong một email gửi Epstein ngày 11/9/2013, ông Richard Branson viết: “Thật tuyệt khi được gặp anh hôm qua. Mấy chàng trai ở Watersports nói mãi không thôi! Bất cứ khi nào anh ở gần đây, rất mong được gặp lại. Miễn là anh mang theo ‘hậu cung’ của mình!”.

Người phát ngôn công ty của Branson cho biết “mọi liên hệ giữa ông Richard và bà Joan Branson với Epstein chỉ diễn ra trong vài dịp hiếm hoi cách đây hơn 12 năm, và chỉ giới hạn trong các bối cảnh tập thể hoặc công việc, chẳng hạn như một sự kiện tennis từ thiện”.

“Ông Richard tin rằng các hành vi của Epstein là đáng ghê tởm và ủng hộ quyền được thực thi công lý cho nhiều nạn nhân của ông ta”.

Người phát ngôn nói thêm rằng Branson sẽ không bao giờ dùng từ “hậu cung” nếu biết đầy đủ sự thật, và ông chỉ lặp lại cách nói do chính Epstein sử dụng.

Steve Tisch, nhà sản xuất phim

Ông Steve Tisch, đồng sở hữu đội New York Giants, đến dự cuộc họp của các chủ sở hữu đội tại New York vào tháng 10/2025. Ảnh: AFP.

Nhiều email cho thấy Epstein đã kết nối ông Steve Tisch, 76 tuổi – nhà sản xuất các bộ phim nổi tiếng như Forrest Gump và Risky Business, đồng thời là đồng sở hữu đội bóng bầu dục New York Giants – với nhiều phụ nữ khác nhau.

Trong một trao đổi với Tisch, Epstein mô tả một phụ nữ là “người Nga, hiếm khi nói hết sự thật, nhưng vui vẻ”.

Mette-Marit, Thái tử phi Na Uy

Thái tử phi Mette-Marit của Na Uy, một trong số những người có tên trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Getty.

Theo truyền thông, bà Mette-Marit, vợ của Thái tử Na Uy, được nhắc đến hàng trăm lần trong các tài liệu. Từ nhiều năm trước, việc bà từng có liên hệ với Epstein đã được biết đến.

Sự chú ý đặc biệt tập trung vào các email liên quan đến chuyến thăm khu điền trang của Epstein tại Palm Beach, bang Florida, vào năm 2013. Hoàng gia Na Uy xác nhận với đài NRK rằng bà Mette-Marit đã mượn căn nhà của Epstein thông qua một người bạn chung, và cũng đã gặp nhà tài chính này trong chuyến đi.

Tuy nhiên, theo bà Guri Varpe, người phát ngôn Hoàng gia Na Uy, bà Mette-Marit chưa bao giờ lưu trú trên hòn đảo riêng trị giá hàng triệu USD của Epstein có tên Little Saint James.

Tối thứ Sáu, bà Mette-Marit đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng bà “đã không kiểm tra kỹ lý lịch của Epstein” và hối tiếc “vì đã từng có bất kỳ liên hệ nào với Epstein”.

“Thật sự rất đáng xấu hổ”, bà nói thêm, đồng thời bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc” và đoàn kết với các nạn nhân của tội phạm tình dục này.

Việc công bố các email gây chấn động diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với bà Mette-Marit, khi con trai cả của bà, ông Marius Borg Høiby, dự kiến sẽ ra tòa vào thứ Ba tới để đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm và những tội danh khác.

Theo SCMP