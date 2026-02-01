Dâu tây đen “Hắc trân châu” gây sốt Trung Quốc: Giá gần 6 USD/quả vẫn tranh nhau mua

Giống dâu tây đen “Hắc trân châu” đang tạo cơn sốt tại Trung Quốc với mức giá cao, được ví như “Hermès của dâu tây” vì độ hiếm và vị ngọt đặc biệt.

Một giống dâu tây hiếm có với màu tím sẫm, gần như đen tuyền đang tạo nên một cơn sốt ẩm thực mới tại Trung Quốc, khi nhiều người sẵn sàng chi tới 45 USD cho mỗi pound (khoảng 0,45 kg) chỉ để được nếm thử.

Trước đây, dâu tây “White Jewel” (Bạch ngọc) của Nhật Bản từng gây tiếng vang lớn khi được giới thiệu cách đây gần một thập kỷ, tương tự như Bijin-Hime – hay còn gọi là “Công chúa xinh đẹp”, nỗ lực của Nhật Bản nhằm tạo ra trái dâu tây hoàn hảo.

Nhưng giờ đây, đến lượt Trung Quốc khuấy đảo thị trường dâu tây với một giống dâu đen độc đáo mang tên “Black Pearl” (Hắc trân châu).

Được mệnh danh là “Hermès của các loại dâu tây” vì mức giá cao vượt trội so với những giống dâu thông thường, những trái dâu đỏ sẫm này được cho là có vị ngọt đậm hơn hầu hết các giống khác. Tuy nhiên, mức giá “trên trời” – khoảng 45 USD mỗi pound – chủ yếu xuất phát từ sự khan hiếm. Các nhà trồng dâu tại Hàng Châu và Thanh Đảo cho biết loại dâu này khó trồng hơn nhiều và cho năng suất thấp hơn đáng kể so với dâu truyền thống.

Gần đây, dâu “Hắc trân châu” bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhu cầu tăng vọt. Dù vậy, bất chấp mức giá cao (lên tới khoảng 6 USD cho một quả), nhiều người trồng dâu vẫn tỏ ra dè dặt trước “làn sóng dâu đen”, cho rằng độ khó trong canh tác có thể không tương xứng với lợi ích kinh tế mang lại.

Theo bà Lý Băng Băng, giáo sư tại Học viện Làm vườn thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, màu sắc sẫm đặc trưng của dâu “Hắc trân châu” là do hàm lượng anthocyanin rất cao. Anthocyanin là các sắc tố tự nhiên đồng thời là chất chống oxy hóa, thường có trong nhiều loại trái cây và rau củ màu tím hoặc đen như việt quất hay bắp cải tím.

Dù rõ ràng đây là một trào lưu được thúc đẩy bởi mạng xã hội và yếu tố khan hiếm, dâu “Hắc trân châu” được cho là có hương vị thực sự thơm ngon. Nếu các nhà trồng trọt có thể giải quyết được bài toán canh tác khó khăn và năng suất thấp, giống dâu này hoàn toàn có khả năng trở thành sản phẩm phổ biến tại Trung Quốc, và thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.

Theo OC