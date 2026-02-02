Mỹ chưa sẵn sàng tấn công Iran: Lộ lý do Washington phải trì hoãn đòn quân sự

Một cuộc tấn công chưa cận kề, các quan chức Mỹ nói với truyền thông, chỉ ra rằng nước này cần thêm các lớp phòng thủ ở Trung Đông.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ hiện chưa sẵn sàng tiến hành không kích Iran vì Washington cần triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông để có thể đẩy lùi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Tehran. Thông tin được dẫn từ các quan chức Mỹ giấu tên.

Trong vài tuần qua, Washington đã điều động tới Trung Đông lực lượng mà Tổng thống Mỹ ông Donald Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ và tuyệt đẹp”, do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, nhằm gây sức ép buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Tuy nhiên, bất chấp việc gia tăng hiện diện quân sự, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran “chưa xảy ra trong tương lai gần”, bởi Washington cần bảo đảm rằng Israel, các đồng minh Arab cũng như lực lượng Mỹ trong khu vực được bảo vệ đầy đủ, tờ Wall Street Journal cho biết trong một bài đăng, dẫn nguồn thạo tin.

Theo các quan chức quốc phòng, Lầu Năm Góc hiện đang triển khai bổ sung các tổ hợp phòng không THAAD và Patriot tới những căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar và một số địa điểm khác.

Sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái, Tehran đã đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào Israel, đồng thời tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Thiệt hại đối với cơ sở của Mỹ được cho là hạn chế, do phía Iran đã phát đi cảnh báo trước cho Washington.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ sẽ kéo theo những hệ lụy sâu rộng trên toàn Trung Đông, nhấn mạnh rằng “họ nên biết rằng nếu lần này họ khơi mào chiến tranh, đó sẽ là một cuộc chiến tranh mang tính khu vực”.

Cũng trong ngày, ông Donald Trump bác bỏ phát biểu của ông Khamenei, song vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. “Tất nhiên ông ta sẽ nói như vậy”, Tổng thống Mỹ nhận xét. “Hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không đạt được, khi đó chúng ta sẽ biết liệu ông ta có đúng hay không”.

Trong khi đó, ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm thứ Sáu tuần trước, cho biết đã có những tiến triển hướng tới các cuộc đàm phán với Mỹ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng kêu gọi các bên đối thoại, nhấn mạnh rằng “mọi hành động sử dụng vũ lực chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn tới những hậu quả cực kỳ nguy hiểm”.

Theo WSJ, RT