Ảnh vệ tinh hé lộ "radar bay" và năng lực tấn công tàng hình của tàu sân bay Phúc Kiến

Ảnh vệ tinh trong các cuộc diễn tập cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đang vận hành J-35, KJ-600 và J-15D, hé lộ những ưu tiên tác chiến then chốt trên tàu sân bay mạnh bậc nhất thế giới.

Ảnh vệ tinh chụp siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc trong các cuộc diễn tập gần đây đã cung cấp những góc nhìn mới về các loại máy bay đang được vận hành trên boong tàu, qua đó hé lộ những năng lực tác chiến có thể đang được Bắc Kinh ưu tiên.

Tàu Phúc Kiến chính thức được biên chế vào ngày 5/11 và hiện được triển khai thường trực tại quân cảng Tam Á trên đảo Hải Nam, vị trí cho phép nó tối ưu hóa hoạt động tại Biển Đông. Việc con tàu đi vào hoạt động đánh dấu một cột mốc lớn trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tàu sân bay Trung Quốc, bởi ngoài Hải quân Mỹ, không có hạm đội tàu sân bay nào khác trên thế giới sở hữu tiềm lực tác chiến tương đương.

Sự kết hợp giữa ba đường băng riêng biệt cho phép tàu Phúc Kiến phóng máy bay đồng thời, hệ thống máy phóng điện từ và biên đội không quân tiên tiến giúp nó trở thành một ứng viên nặng ký cho danh hiệu tàu sân bay hoạt động có năng lực mạnh nhất thế giới.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Trong các bức ảnh chụp từ không gian, tàu Phúc Kiến xuất hiện với 8 máy bay trên boong, bao gồm 2 tiêm kích tầm xa J-15, 3 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-600, cùng 3 tiêm kích thế hệ 5 J-35.

KJ-600 là một trong hai hệ thống AEW&C trên tàu sân bay hiếm hoi trên thế giới, bên cạnh dòng E-2 do Hải quân Mỹ phát triển, trong khi J-35 là tiêm kích duy nhất cùng thế hệ hiện nay được triển khai trên tàu sân bay sử dụng hệ thống máy phóng điện từ. Tỷ lệ KJ-600 xuất hiện trên boong tàu Phúc Kiến cao bất thường so với các loại máy bay khác, cho thấy nhiều khả năng các hoạt động huấn luyện đang tập trung vào việc tối đa hóa nhận thức tình huống, và có thể kết hợp năng lực này với những ưu thế độc đáo của J-35.

Cũng không loại trừ khả năng 2 chiếc J-15 trên boong thực chất là biến thể tác chiến điện tử J-15D, vốn có thể gia tăng đáng kể khả năng sống sót của các máy bay hoạt động cùng đội hình và thậm chí che giấu chúng khỏi sự phát hiện của radar đối phương.

Hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không KJ-600 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chuẩn bị cất cánh từ tàu Phúc Kiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh mới nhất được chụp trong quá trình huấn luyện bay tại vịnh Bột Hải, thuộc khu vực Thiên Tân, miền Đông tỉnh Hà Bắc, gần thủ đô Bắc Kinh. Các nền tảng KJ-600, J-15D và J-35 mang lại cho biên đội không quân trên tàu Phúc Kiến những lợi thế rất riêng, tạo ra tiềm lực tác chiến vượt trội so với mọi biên đội tàu sân bay ngoài Hải quân Mỹ, trong khi ngay cả các tàu sân bay siêu cấp của Mỹ cũng chưa sở hữu đầy đủ các máy bay ở cấp độ tương đương.

Tầm bay, kích thước radar, tải trọng vũ khí và tính năng bay của J-35 đều vượt trội đáng kể so với đối thủ F-35C, trong khi J-15D có tầm hoạt động xa hơn nhiều, mang được hệ thống cảm biến lớn hơn và nhiều vũ khí hơn so với đối thủ nước ngoài duy nhất là E/A-18G của Hải quân Mỹ.

Radar cỡ lớn và các liên kết dữ liệu tiên tiến của KJ-600 cho phép tàu Phúc Kiến triển khai nhiệm vụ cảnh báo sớm trên không ngoài khơi, đặc biệt trong các vai trò phòng thủ nhằm bổ trợ cho các hệ thống AEW&C mặt đất, bằng cách cung cấp cảnh báo sớm hơn về máy bay hoặc tên lửa đang tiếp cận.

Theo SCMP