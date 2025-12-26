4 thông điệp lớn về AI mà giới lãnh đạo công nghệ nhắc đi nhắc lại trong năm 2025

Từ Jensen Huang, Sam Altman cho đến Mark Zuckerberg, các lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới đều lặp lại 4 thông điệp then chốt về AI trong xuyên suốt năm 2025.

Trong các phòng họp ban điều hành, hội nghị công nghệ và những buổi phỏng vấn podcast suốt thời gian qua, những người đang xây dựng tương lai AI của chúng ta liên tục quay trở lại cùng bốn chủ đề cốt lõi sau đây.

1. Hãy dùng AI, vì người hiểu AI giỏi hơn có thể thay thế bạn

Đây là câu nói mà các lãnh đạo trong ngành AI nhắc lại nhiều nhất trong năm 2025. Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, đã nhắc lại điều này nhiều lần trong năm nay.

“Tất cả mọi công việc sẽ bị ảnh hưởng, và là ngay lập tức. Điều đó là không thể nghi ngờ. Bạn sẽ không mất việc vì AI, nhưng bạn sẽ mất việc vào tay một người biết sử dụng AI”, ông nói tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken vào tháng 5.

Nhiều lãnh đạo công nghệ khác cũng chia sẻ quan điểm tương tự, trong đó có ý kiến cho rằng lao động trẻ có thể đang có lợi thế, vì họ vốn đã quen với các công cụ AI.

Ông Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, nói trong chương trình YouTube “Huge Conversations” của Cleo Abram hồi tháng 8 rằng dù AI chắc chắn sẽ xóa bỏ một số vị trí việc làm, sinh viên mới tốt nghiệp đại học lại có khả năng thích nghi tốt hơn.

“Nếu tôi 22 tuổi vào lúc này và vừa tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trong lịch sử”, ông Altman nói, đồng thời cho biết điều ông lo ngại hơn là người lao động lớn tuổi sẽ xoay xở ra sao khi AI tái định hình công việc.

Bà Fei-Fei Li, giáo sư Stanford thường được gọi là “bà đỡ của AI”, nói trong một cuộc phỏng vấn trên “The Tim Ferriss Show” phát hành đầu tháng này rằng chống lại AI là điều không thể chấp nhận. Bà cho biết sẽ không tuyển kỹ sư nào từ chối sử dụng công cụ AI tại công ty khởi nghiệp World Labs của mình.

Sự thay đổi này đã bắt đầu xuất hiện trong các công việc thường ngày. Theo Business Insider, nhiều kế toán viên và chuyên viên nhân sự nói rằng họ đang sử dụng các công cụ AI, bao gồm cả vibe coding, để nâng cao kỹ năng và duy trì khả năng của mình trong công việc.

2. Kỹ năng mềm trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên AI

Peter Schwartz, Giám đốc tương lai học của công ty Salesforce. Ảnh: BI.

Một sự đồng thuận khác giữa các lãnh đạo công nghệ là AI khiến kỹ năng mềm trở nên có giá trị hơn.

Ông Peter Schwartz, Giám đốc tương lai học của công ty Salesforce, nói với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 rằng: “Kỹ năng quan trọng nhất là sự thấu cảm, là khả năng làm việc với người khác”, chứ không phải kiến thức lập trình.

“Phụ huynh thường hỏi tôi con họ nên học gì, có nên trở thành lập trình viên không. Tôi nói: ‘Hãy học cách làm việc với người khác’”, ông nói.

Bà Chua Pei Ying, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của LinkedIn, cũng trong tháng 7 cũng nói rằng bà thấy các kỹ năng mềm như giao tiếp và hợp tác sẽ ngày càng quan trọng, cả với người lao động giàu kinh nghiệm lẫn sinh viên mới ra trường.

Khi AI tự động hóa nhiều phần công việc và khiến các nhóm làm việc tinh gọn hơn, yếu tố con người trong công việc bắt đầu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

3. AI đang tiến hóa rất nhanh – và siêu trí tuệ đang đến gần

Nhiều lãnh đạo công nghệ tin rằng siêu trí tuệ nhân tạo đang đến gần. Ảnh: Getty.

Càng về cuối năm, những gì liên quan đến tương lai của AI càng mang cảm giác cấp bách và thực tế hơn. Các lãnh đạo công nghệ ngày càng nói nhiều về việc theo đuổi trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và sau đó là siêu trí tuệ.

AGI dùng để chỉ các hệ thống AI có thể đạt năng lực trí tuệ ngang con người trên nhiều nhiệm vụ khác nhau, còn siêu trí tuệ là các hệ thống vượt trội con người về năng lực.

Ông Altman hồi tháng 9 nói rằng xã hội cần chuẩn bị cho siêu trí tuệ, thứ có thể xuất hiện trước năm 2030. Mark Zuckerberg đã thành lập Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ của Meta vào tháng 6 và nói rằng công ty đang thúc đẩy hướng tới siêu trí tuệ.

Các nhà lãnh đạo này không muốn bỏ lỡ “khoảnh khắc AI”. Ông Zuckerberg nhấn mạnh sự cấp bách đó từ tháng 9 năm nay khi nói rằng ông thà chấp nhận chi tiêu sai vài trăm tỷ USD còn hơn là đến muộn với siêu trí tuệ.

Một số lãnh đạo, như Ali Ghodsi, Giám đốc điều hành Databricks, cho rằng ngành công nghệ đã đạt được AGI. Những người khác thì thận trọng hơn. Demis Hassabis, đồng sáng lập Google DeepMind, hồi tháng 4 nói rằng AGI có thể xuất hiện trong 5 đến 10 năm tới.

Ngay cả khi bất đồng về mốc thời gian, họ vẫn thống nhất ở một điểm: tiến bộ của AI đang tăng tốc theo cấp số nhân.

Tôi cảm nhận rõ sự tăng tốc này từ góc nhìn của một người dùng. Các công cụ mới ra mắt với tốc độ chóng mặt – từ việc ChatGPT bổ sung tính năng mua sắm và tạo ảnh cho đến những “camera AGI” của Trung Quốc.

Những thứ từng có vẻ kỳ diệu vào tháng 1 giờ đây đã trở thành điều bình thường.

Ứng dụng lập trình LingGuang gây sốt ở Trung Quốc. Ảnh: BI.

4. Con người phải là trung tâm của AI

Nhiều lãnh đạo cũng quay lại nhấn mạnh nhu cầu giữ con người ở vị trí trung tâm khi AI tăng tốc.

Ông Mustafa Suleyman, Giám đốc AI của Microsoft, nói rằng siêu trí tuệ phải hỗ trợ quyền chủ động của con người, chứ không được thay thế. Trong một tập của podcast “Silicon Valley Girl” phát hành tháng 11, ông cho biết nhóm của mình đang cố gắng xây dựng một “siêu trí tuệ mang tính nhân văn”, đồng thời cảnh báo rằng các hệ thống thông minh hơn con người sẽ rất khó kiểm soát hoặc căn chỉnh với lợi ích nhân loại.

Ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, thẳng thắn nói về những rủi ro mà AI có thể gây ra nếu bị lạm dụng.

AI tiên tiến có thể hạ thấp rào cản đối với lao động trí óc, nhưng rủi ro cũng tăng theo phần thưởng, ông Amodei nói trong một tập của podcast “Hard Fork” thuộc tờ New York Times phát hành tháng 2.

“Nếu nhìn vào chính sách mở rộng có trách nhiệm của chúng tôi, thì tất cả đều xoay quanh AI, quyền tự chủ và CBRN – hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân”, ông nói.

“Đó là những hình thức lạm dụng nghiêm trọng của AI tự chủ có thể đe dọa tính mạng của hàng triệu người”, ông nói thêm.

Ông Geoffrey Hinton, thường được gọi là “cha đẻ của AI”, hồi tháng 8 nói rằng khi các hệ thống AI vượt qua trí tuệ con người, việc bảo vệ nhân loại sẽ trở thành thách thức trung tâm.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng khi chúng mạnh hơn và thông minh hơn chúng ta, thì chúng vẫn quan tâm đến chúng ta”, ông Hinton nói tại hội nghị Ai4 ở Las Vegas.