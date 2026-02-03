Tổng bí thư Tô Lâm nhận Huy hiệu cao quý của Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã trân trọng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư Tô Lâm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của Tổng bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Trong mọi hoàn cảnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, Tổng bí thư luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử với nhiều biến động và thách thức, khi đảm nhiệm trọng trách Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã thể hiện rõ vai trò “hạt nhân” đoàn kết, quy tụ, cùng tập thể Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả quan trọng.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, đồng chí đã chỉ đạo sâu sát việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị theo hướng “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”, từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong mọi phương châm và hành động, Tổng bí thư luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của chính sách, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Các chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo bảo vệ trẻ em, người yếu thế, người có công và đối tượng chính sách được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua thành công tốt đẹp, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với trí tuệ sâu sắc, nhuần nhuyễn cả lý luận và thực tiễn, đồng chí Tổng bí thư cùng tập thể Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, đổi mới, xác định rõ lộ trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

“Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng bí thư. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng ta”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định.

Tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm đóng góp cho sự nghiệp chung

Tổng bí thư Tô Lâm xúc động đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý, thiêng liêng đối với mỗi người đảng viên vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Nhìn lại chặng đường 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng bí thư chia sẻ đó là quãng thời gian luôn khắc ghi lời thề danh dự: tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mọi sự trưởng thành, kết quả công tác và vinh dự có được hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, từ sự dìu dắt của các tổ chức đảng và tình đồng chí, đồng đội nghĩa tình.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng chí, đồng bào, cùng tập thể nơi từng công tác đã luôn tin tưởng, động viên và nhắc nhở trong suốt quá trình phấn đấu.

Tổng bí thư khẳng định Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và công việc.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, tình yêu thương của nhân dân và danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.