Nhận “phao cứu sinh” từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Pomina lỗ vẫn hoàn lỗ

Pomina báo lỗ sau thuế hơn 838 tỷ đồng trong năm 2025, nối dài mạch 4 năm liên tiếp làm ăn thua lỗ.

Cuối năm ngoái, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) thông qua CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal cho biết sẽ cung cấp cho CTCP Thép Pomina (Mã: POM) khoản vay vốn lưu động không lãi suất trong vòng tối đa 2 năm.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed... Động thái này không chỉ giúp đảm bảo đầu ra bền vững cho Pomina mà còn là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup.

Thời điểm đó, các cổ đông Pomina kỳ vọng dưới sự nâng đỡ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, công ty thép sẽ “hồi sinh” và bước sang trang mới. Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh của Pomina vẫn chưa thực sự đạt được kỳ vọng.

Thua lỗ 4 năm liên tiếp

Quý IV/2025, Pomina ghi nhận 486 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so với cùng kỳ. Công ty lỗ gộp gần 6 tỷ đồng do giá vốn vượt doanh thu, điều này trái ngược với mức lãi gần 10 tỷ đồng cùng kỳ.

Gánh nặng lớn nhất của Pomina vẫn đến từ chi phí tài chính tăng 59% lên 232 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 183 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế hơn 325 tỷ đồng, trong khi quý IV/2024 chỉ lỗ gần 200 tỷ đồng.

Theo Pomina, nguyên nhân thua lỗ trong quý cuối cùng của năm 2025 chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm, dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con giảm. Trong khi các chi phí phát sinh, đặc biệt là chi phí cố định và chi phí tài chính, không giảm tương ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giá trị âm do công ty thực hiện kết chuyển chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh trong thời gian dừng sản xuất sang khoản mục chi phí khác (chi phí không được trừ), nhằm phản ánh đúng bản chất hoạt động trong giai đoạn tạm ngưng.

“Việc điều chỉnh này không làm thay đổi tổng chi phí ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, mà chỉ là sự phân loại lại khoản mục chi phí”, Pomina nhấn mạnh.

Tính chung cả năm 2025, công ty ghi nhận 2.180 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với năm trước. Lỗ sau thuế hơn 838 tỷ đồng, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Pomina làm ăn thua lỗ.

Tính đến cuối năm ngoái, công ty lỗ luỹ kế hơn 3.485 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Vì sao cổ phiếu POM vẫn bứt tốc?

Dù làm ăn bết bát nhưng cổ phiếu POM vẫn trở thành hiện tượng thu hút dòng tiền đầu cơ thời gian qua.

Tính từ tháng 11/2025 đến nay, giá cổ phiếu POM đã tăng hơn 300% nhờ chuỗi tăng trần 15% liên tiếp. Đà tăng này mới chững lại vào 30/1.

Giá cổ phiếu POKM trong 3 tháng gần đây. (Nguồn: Trading View).

Sự “đi lên” của cổ phiếu POM xuất phát từ thông tin Vingroup bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Pomina làm Tổng Giám đốc VinMetal. Cùng với đó là sự hợp tác chiến lược giữa Vingroup và Pomina thông qua qua gói tài chính đặc biệt.

Sau đó không lâu, vị trí “ghế nóng” của VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Phạm Nhật Vượng nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

Còn ông Sĩ sẽ tập trung điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Công ty Thép Việt là doanh nghiệp do gia đình ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT Pomina thành lập. Ông Thái hiện là Tổng giám đốc của Thép Việt.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Pomina đăng ký bán ra 7,5 triệu cổ phiếu POM.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ 19/1 đến 13/2. Lý do thực hiện giao dịch được Thép Việt công bố là để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Pomina.

Tính đến hết năm 2025, tổng nợ vay của Pomina khoảng 5.965 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản.

Theo thông tin công bố, Thép Việt đang là cổ đông lớn nhất tại Pomina, nắm giữ hơn 146,3 triệu cổ phiếu POM, tương ứng 52,54% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ tỷ lệ sở hữu sẽ giảm xuống khoảng 49,6%, tương đương gần 139 triệu cổ phiếu.