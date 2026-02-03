Nga tập kích tên lửa, UAV vào Ukraine giữa giá rét kỷ lục: Hàng chục nghìn hộ dân mất hệ thống sưởi

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn trong đêm nhằm vào Ukraine, đánh trúng Kiev, Kharkov, Dnipro và nhiều thành phố khác, gây hư hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng và khiến hàng nghìn người dân không có sưởi trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0°C.

Đòn tập kích diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán và trước chuyến thăm Kiev của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đúng vào những ngày lạnh giá nhất của mùa đông.

Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết ban đầu có 2 người bị thương và được sơ cứu tại chỗ. Sau đó, Cảnh sát Quốc gia Ukraine nêu rằng tổng cộng có 5 người bị thương do cuộc tấn công. “Từ một tòa nhà dân cư bị hư hại ở quận Dniprovskyi, các nhân viên y tế đã đưa một người đàn ông và một phụ nữ bị thương do mảnh đạn vào bệnh viện”, cảnh sát cho biết.

Tại quận Dniprovskyi, mảnh vỡ UAV làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư, phá hủy một phần tường ngoài và cửa sổ của một tòa nhà năm tầng, đồng thời làm hỏng mặt tiền và kính của một tòa nhà khác. Xác UAV cũng rơi xuống khuôn viên một trường mẫu giáo và các khu đất trống lân cận.

Ở quận Pecherskyi, mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực một trạm xăng, gây hư hại tòa nhà, bốn ô tô và đường dây điện. Tại quận Shevchenkivskyi, một UAV đã đánh trúng tòa nhà chung cư 22 tầng ở khu vực tầng 16–17. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy có diện tích khoảng 90 mét vuông.

Ông Klitschko cho biết thêm, các quận Darnytskyi và Dniprovskyi hiện phần lớn không có sưởi do hạ tầng của thủ đô bị hư hại. Tổng cộng có 1.170 tòa nhà cao tầng đang trong tình trạng không được cấp nhiệt. Các đơn vị tiện ích và năng lượng đã bắt đầu công tác khôi phục, bao gồm cả những tòa nhà đã thiếu sưởi trước khi xảy ra cuộc tấn công.

Tại Kharkov, Thị trưởng Ihor Terekhov viết trên Telegram lúc 3h39 sáng 3/2 rằng các đợt pháo kích đã kéo dài hơn 3 giờ, trong đó lực lượng Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng. Ông cảnh báo chính quyền có thể buộc phải xả chất làm mát khỏi hệ thống sưởi của 820 tòa nhà chung cư do một trong những nhà máy nhiệt điện – nhiệt điện kết hợp (CHP) lớn nhất thành phố cung cấp, nhằm ngăn hệ thống bị đóng băng.

Nga cũng tiến hành một đợt tấn công lớn bằng UAV và tên lửa vào vùng Dnipropetrovsk. Tại thành phố Dnipro, một đám cháy đã bùng phát và một cơ sở hạ tầng bị hư hại. Hai ngôi nhà riêng, một tòa nhà dân cư ba tầng và một ký túc xá cũng chịu thiệt hại.

Ở Sumy, Thị trưởng Artem Kobzar cho biết pháo kích đã làm hư hại hạ tầng sưởi ở tầng bảy của một tòa nhà và làm vỡ tới 10 ô cửa sổ, trong khi một đòn khác ở tầng bốn gây ra hỏa hoạn, làm hỏng ban công và cửa sổ. Không có thương vong được ghi nhận.

Một tòa nhà ở Kiev bị tấn công bằng UAV hôm 3/2. Ảnh: Reuters.

Tại vùng Odessa, hơn 50.000 cư dân bị mất điện sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, theo thông báo của chính quyền quân quản khu vực. Nhiều khu nhà ở, kho bãi, cơ sở hành chính và ô tô bị hư hỏng, song không ghi nhận thương vong. Vùng Vinnytsia cũng bị tấn công trên diện rộng, với các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị đánh trúng, khiến 50 khu dân cư mất điện; hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denys Shmyhal, cho biết có 8 vùng trên cả nước đã bị Nga tấn công. “Lại thêm một tội ác chống lại loài người của Nga – một nỗ lực diệt chủng mùa đông của những kẻ vô nhân tính”, ông viết.

Theo ông Shmyhal, Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, đánh trúng các tòa nhà dân cư cao tầng và các cơ sở nhiệt điện. Các mục tiêu bị nhắm đến là các nhà máy CHP và nhà máy nhiệt điện (TPP) đang hoạt động thuần túy ở chế độ sưởi cho các quận tại Kyiv, Kharkiv và Dnipro.

“Các mục tiêu không phải là quân sự – hoàn toàn là dân sự. Hàng trăm nghìn gia đình, trong đó có trẻ em, đã cố tình bị tước đi sưởi ấm giữa những đợt giá rét khắc nghiệt nhất của mùa đông, khi nhiệt độ xuống tới -25°C”, ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, cho biết các nỗ lực khắc phục hậu quả trên toàn quốc đang được triển khai.

“Lại có một đòn tấn công có chủ đích nhằm thẳng vào các cơ sở năng lượng. Nga đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đạn đạo kết hợp với các loại tên lửa khác – hơn 70 tên lửa và 450 UAV tấn công”, ông viết trên Telegram. Theo ông Zelensky, các vùng Sumy, Kharkov, Kiev và khu vực thủ đô, cùng với Dnipro, Odessa và Vinnytsia đều bị tấn công.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người được xác nhận bị thương. Nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Tại Kiev, các cuộc tấn công bằng UAV gây ra hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng và làm hư hại một trường mẫu giáo, theo Kyiv Post.

“Tất cả các lực lượng khẩn cấp và dịch vụ tiện ích hiện có đều đang được huy động ở bất cứ nơi nào có thể”, ông Zelensky cho biết.

Ông khẳng định việc cung cấp kịp thời tên lửa cho các hệ thống phòng không và bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo Reuters, Kyiv Post