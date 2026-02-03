Cần thủ kể phút giằng co với cá thu khủng dài 2 mét, nặng 63 kg

Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, ông ông Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) mới đưa được con cá vào gần bờ.

Ngày 3/2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cần thủ Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) câu được con cá thu nặng tới 63 kg, sau đó cùng bạn bè vượt hơn 300m đường dốc để đưa “chiến lợi phẩm” về nhà.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh cần thủ và con cá thu nặng 63 kg nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Văn Hải cho biết con cá trên được anh câu vào chiều 1/2, tại khu vực ghềnh đá bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

"Thời điểm đó tôi sử dụng cần máy với bộ đồ câu hạng nặng. Khi cá cắn mồi, nó bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao ra xa, kéo dây hàng trăm mét. Tôi chỉ kịp hét lên là dính cá lớn rồi bắt đầu giằng co. Cảm giác lúc ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích”, anh Hải nhớ lại.

Anh Hải và con cá thu nặng 63 kg

Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, anh Hải mới đưa được con cá vào trong. Tận dụng địa hình ghềnh đá, anh dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây, cùng các bạn câu khiêng qua quãng đường núi hơn 300m để đưa cá lên bờ.

Anh Hải cho biết đến với bộ môn câu cá từ nhỏ và có khoảng 20 năm kinh nghiệm câu cá biển. Trước khi chinh phục cá thu dài 2 m, nặng 63 kg, anh Hải từng chinh phục nhiều loài cá có kích thước lớn như: cá mập nặng khoảng 80 kg hay cá mè nước ngọt nặng 16 kg.

"Đây là “kỷ lục đáng nhớ nhất” của tôi. Cá đã được sơ chế để sử dụng và biếu người thân, bạn bè", anh Hải chia sẻ.