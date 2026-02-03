Cơn sốt nước khoáng cao cấp ở Ấn Độ: Khi nước uống trở thành biểu tượng địa vị

Thị trường nước khoáng cao cấp tại Ấn Độ bùng nổ khi giới giàu coi nước uống là biểu tượng địa vị và sức khỏe. Các hãng Evian, Perrier, Himalayan, Aava dẫn đầu xu hướng mới.

Tại một cửa hàng thực phẩm cao cấp ở Ấn Độ, bà Avanti Mehta đang tổ chức một buổi nếm thử “giấu tên” các loại đồ uống có nguồn gốc từ Pháp, Italy và Ấn Độ. Không phải rượu vang – mà là nước.

Những người tham gia dùng những chiếc ly nhỏ như ly rượu mạnh để cảm nhận độ khoáng, mức độ ga và vị mặn trong các mẫu nước gồm Evian từ dãy Alps của Pháp, Perrier từ miền Nam nước Pháp, San Pellegrino của Italy và Aava của Ấn Độ, lấy từ chân dãy Aravalli.

“Chúng đều có hương vị khác nhau… bạn nên chọn loại nước mang lại một giá trị dinh dưỡng nhất định”, bà Mehta, 32 tuổi, tự nhận là chuyên gia nếm thử (sommelier) nước trẻ nhất Ấn Độ, cho biết. Thuật ngữ sommelier vốn thường gắn với rượu vang cao cấp. Gia đình bà sở hữu thương hiệu nước khoáng Aava.

Nước uống cao cấp hiện là một ngành kinh doanh trị giá khoảng 400 triệu USD tại quốc gia đông dân nhất thế giới, và đang tiếp tục mở rộng khi tầng lớp giàu coi đây là biểu tượng địa vị mới, phù hợp với làn sóng chăm sóc sức khỏe ngày càng lan rộng.

Nước khoáng cao cấp sản xuất trong nước có giá khoảng 1 USD cho chai 1 lít, trong khi các thương hiệu nhập khẩu có giá từ 3 USD trở lên – cao gấp khoảng 15 lần so với loại nước đóng chai rẻ nhất trên thị trường Ấn Độ.

Nước sạch vẫn là một đặc quyền tại quốc gia 1,4 tỷ dân, nơi các nhà nghiên cứu cho biết 70% nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Nước máy vẫn không thể uống trực tiếp, và 16 người đã thiệt mạng tại thành phố Indore hồi tháng 12/2025 sau khi sử dụng nước máy bị nhiễm bẩn.

Avanti Mehta rót nước khoáng tự nhiên Aava vào ly tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Với nhiều người Ấn Độ, nước đóng chai là nhu cầu thiết yếu. Những chai nước giá khoảng 20 cent (5.000 đồng) được bán phổ biến tại cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và khách sạn. Thị trường này hiện trị giá gần 5 tỷ USD mỗi năm và dự kiến tăng trưởng 24%/năm – một trong những tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo Euromonitor, tại Mỹ hay Trung Quốc, nhu cầu nước đóng chai chủ yếu đến từ tính tiện lợi, tạo ra các thị trường trị giá hơn 30 tỷ USD mỗi nước, nhưng chỉ tăng trưởng 4–5% mỗi năm.

Ở Ấn Độ, phân khúc nước cao cấp đang dẫn dắt làn sóng tăng trưởng. Năm ngoái, phân khúc này chiếm 8% thị trường nước đóng chai, so với chỉ 1% vào năm 2021, theo Euromonitor.

“Việc thiếu niềm tin vào nước máy ở một số khu vực đã đẩy nhu cầu nước đóng chai tăng cao. Giờ đây, người tiêu dùng hiểu rằng nước khoáng có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn. Giá cao, nhưng phân khúc này sẽ bùng nổ”, bà Amulya Pandit, chuyên gia tư vấn cấp cao của Euromonitor về thị trường đồ uống, nhận định.

Một trong những khách hàng của phân khúc này là ông B.S. Batra, nhà phát triển bất động sản tại New Delhi. Ông cho biết gia đình chỉ dùng nước cao cấp tại nhà để bổ sung khoáng chất và bảo vệ sức khỏe.

“Cảm giác khác hẳn, năng lượng tràn đầy hơn suốt cả ngày”, ông Batra, 49 tuổi, người thường xuyên chơi cầu lông, nói. “Tôi uống nước khoáng ngay cả khi uống whisky ở nhà, còn bọn trẻ thì dùng cho sinh tố”.

Nước khoáng hấp dẫn sao Bollywood và giới nhà giàu

Một công nhân đang xếp các chai PET (Polyethylene Terephthalate) chứa nước khoáng vào thùng carton tại nhà máy đóng chai nước khoáng thiên nhiên Himalayan của Tata ở Dhaula Kuan, Himachal Pradesh, Ấn Độ, ngày 16/10/2025. Ảnh: Reuters.

Phân khúc nước đóng chai phổ thông giá 20 cent chủ yếu do Pepsi, Coca-Cola và thương hiệu dẫn đầu thị trường Ấn Độ Bisleri sản xuất. Ngoài ra, những người có điều kiện còn lắp máy lọc nước tại nhà – giúp làm sạch nhưng cũng loại bỏ phần lớn khoáng chất.

Nước cao cấp, cả nhập khẩu lẫn nội địa, đang thu hút mạnh mẽ giới giàu và các doanh nghiệp.

Ngôi sao Bollywood bà Bhumi Pednekar cùng em gái đã ra mắt thương hiệu Backbay, bán nước khoáng đóng hộp 750 ml với giá 2,2 USD. Tập đoàn Tata của Ấn Độ đang mở rộng danh mục nước cao cấp, trong khi các nhà bán lẻ và doanh nghiệp ghi nhận doanh số tăng mạnh.

Tata Consumer Products – đối tác của Starbucks tại Ấn Độ – vẫn bán nước giá 5.000 đồng, nhưng nước cao cấp mới là ưu tiên, do hãng nhận thấy nhóm khách hàng giàu có, quan tâm đến sức khỏe sẵn sàng chi tiền mà không quá bận tâm đến giá, ông Sunil D’ Souza, CEO công ty, cho biết.

“Tôi không cần phải ‘đẩy nước lên dốc’… tôi thấy một đường băng tăng trưởng rất, rất dài cho mảng kinh doanh này”, ông nói.

Nhà máy nước khoáng cao cấp “Himalayan” của Tata nằm ở chân dãy Himalaya thuộc bang Himachal Pradesh. Tại đây, công nhân chủ yếu giám sát máy móc tự động đóng nước từ tầng chứa nước ngầm tự nhiên vào chai nhựa và chai thủy tinh.

Săn tìm mạch nước tự nhiên

Khách tham quan tham gia sự kiện "Nhấp và Cảm nhận", một sự kiện nếm thử nước tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 9/1. Ảnh: Reuters.

Phần lớn người Ấn Độ thích nước không ga; nước có ga vẫn là phân khúc ngách. Tata cho biết hãng dự định tung ra nước Himalayan có ga và đang tìm kiếm các mạch nước tự nhiên để mở rộng các dòng sản phẩm khác.

Tại ba cửa hàng thực phẩm cao cấp Foodstories, doanh số nước cao cấp đã tăng gấp ba trong năm 2025. Nhu cầu của khách hàng khiến chuỗi này nhập khẩu Saratoga Spring Water từ New York – loại nước được mô tả là “nhẹ và béo mịn”, giá 799 rupee (230.000 đồng) cho chai 355 ml – và hàng đã bán hết chỉ trong vài ngày, theo bà Avni Biyani, đồng sáng lập Foodstories.

Doanh số của thương hiệu nước khoáng Ấn Độ Aava đạt mức kỷ lục 805 triệu rupee (9 triệu USD) năm ngoái, tăng trưởng 40% mỗi năm kể từ 2021. Tata cho biết danh mục nước phổ thông và cao cấp của hãng sẽ tăng trưởng 30% mỗi năm, sau khi tăng gấp mười lần lên 65 triệu USD trong vòng 6 năm.

Nước nhập khẩu – chịu thuế trên 30% – đắt hơn nhiều so với hàng nội địa. Perrier và San Pellegrino của Nestlé, cùng Evian của Danone, được bán lẻ với giá trên 300 rupee (86.000 đồng) cho chai 750 ml.

Nestlé từ chối bình luận, trong khi Danone cho biết thị trường nước đóng chai Ấn Độ đang tăng trưởng “mạnh mẽ”, nhưng nước nhập khẩu “thường mang tính ngách”.

“Khi bạn mở vòi nước, thứ bạn nhận được không phải là Aava hay Evian… và đó chính là thứ bạn đang trả tiền”, bà Mehta, nữ sommelier nước, nói.

Tại buổi nếm thử, một số người cho biết họ thích trải nghiệm này, nhưng nhiều người thấy mức giá quá cao.

“Thành thật mà nói thì khá đắt”, bà Hoshini Vallabhaneni, một nữ giám đốc tham dự sự kiện cùng 13 người khác, chia sẻ. “Dùng hàng ngày thì sẽ ‘đốt ví’ mất”.

Theo Reuters