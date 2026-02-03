Trung Quốc bay thử thành công máy bay không người lái hybrid đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đã bay thử thành công máy bay không người lái hybrid đầu tiên trên thế giới, mở ra bước tiến mới trong công nghệ hàng không không người lái.

Ngày 1/2, chiếc máy bay không người lái Caihong YH-1000S của Trung Quốc đã bay thử lần đầu thành công tại Lương Bình, Trùng Khánh.

Máy bay không người lái vận tải động cơ lai đầu tiên trên thế giới

Đây là chiếc máy bay vận tải không người lái sử dụng động cơ lai xăng – điện (hybrid) đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công tại Trung Quốc.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), UAV Caihong YH-1000S do Viện số 11 thuộc Tập đoàn Khoa học & Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) nghiên cứu và chế tạo.

Mẫu máy bay YH-1000S này là phiên bản mới được nâng cấp nhanh sau khi máy bay vận tải không người lái Caihong YH-1000 bay thử thành công vào tháng 5/2025, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường toàn cầu.

Máy bay không người lái YH-1000S chuẩn bị cất cánh. Ảnh Xinhua.

Máy bay YH-1000S được trang bị hệ thống động lực lai công suất lớn, do nhóm phát triển phối hợp với doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xe năng lượng mới nghiên cứu. Hệ thống này giúp rút ngắn đáng kể quãng đường cất/hạ cánh, đồng thời nâng cao tải trọng và tầm bay, và đã hoàn thành được việc kiểm chứng các tính năng bay trên không.

Caihong YH-1000S là máy bay vận tải không người lái cỡ lớn, được Viện 11 của CASC thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay (airworthiness). Máy bay có thể đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: vận chuyển và phân phối logistics quốc tế, cứu trợ khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai, tác động thời tiết nhân tạo, giám sát đại dương, quản lý và giám sát hàng hải…

Caihong YH-1000S được định vị là máy bay không người lái vận tải cỡ lớn, thiết kế kiểu máy bay cánh cố định với động cơ lai (hybrid) nhằm phục vụ logistics quy mô lớn, vận chuyển hàng hoá quãng đường dài và trung, thả hàng, cứu trợ thiên tai và nhiều nhiệm vụ khác. YH-1000S mạnh ở khối lượng hàng chuyên chở lớn và tầm bay dài, phù hợp với vận tải quy mô lớn giữa các trung tâm hoặc nhiệm vụ quân sự/logistics chiến lược.

Chiếc YH-1000S hoàn thành chuyến bay đầu tiên thành công. Ảnh: Xinhua.

Được phát triển từ nền tảng Caihong YH-1000

Theo Baidu, Caihong YH-1000S được nâng cấp từ nền tảng UAV đa nhiệm Caihong YH-1000 có năng lực vận chuyển – thả hàng rất mạnh, nổi bật với khả năng mang tải lớn, độ chính xác thả hàng cao, cất/hạ cánh siêu ngắn, và thích ứng với nhiều môi trường cất hạ cánh khắc nghiệt, có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ quân sự và dân sự.

Máy bay vận tải không người lái Caihong-YH1000 được chính thức lập dự án vào tháng 3/2024, dựa trên kinh nghiệm tích lũy phong phú của Công ty UAV Caihong và Viện Khí động học Hàng không Vũ trụ trong lĩnh vực UAV, đồng thời áp dụng nhiều công nghệ đã được kiểm chứng và linh kiện tiêu chuẩn thương mại (COTS).

Caihong-YH1000 có trọng lượng cất cánh tối đa: 2.300 kg, tải trọng hữu ích trên 1.000 kg, trần bay thực dụng 8.000 m, tầm bay 1.500 km, thời gian bay liên tục 10 giờ. Khoang hàng có thể chứa được 4 pallet hàng hóa, mỗi pallet 1 m³. Mũi máy bay có thể chất và dỡ hàng hóa, máy bay có khả năng thả hàng từ bụng. Máy bay phù hợp với tải nặng và quãng bay xa, gần tiệm cận các loại vận tải hàng không nhỏ, có khả năng thực hiện nhiệm vụ vận tải linh hoạt, từ logistics trọng tải lớn đến thả hàng hoặc cứu trợ khẩn cấp.

Loại UAV vận tải Caihong YH-1000 sử dụng động cơ thuần điện. Ảnh: Baidu.

Máy bay có thể kết nối các thành phố trung tâm với huyện, xã vùng sâu vùng xa, thực hiện vận chuyển hàng hóa chi phí thấp, nhanh chóng, đồng thời đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ vận tải – thả hàng khác nhau. Với phạm vi ứng dụng rộng, Caihong-YH1000 được coi là công cụ quan trọng phục vụ chiến lược “cường quốc giao thông” và thúc đẩy kinh tế tầm thấp.

Tháng 1/2025, UAV thế hệ mới Caihong-YH1000 đã hoàn thành thành công thử nghiệm chạy đà toàn điều kiện với mức tải đầy đủ tại sân bay Chương Hà, Kinh Môn, Hồ Bắc.

Ngày 22/5/2025, UAV Caihong-YH1000 bay thử lần đầu thành công tại một sân bay ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Ngày 28/7/2025, Caihong-YH1000 lần đầu tiên hoàn thành xác thực toàn quy trình “vận chuyển hàng hóa – bay xuyên khu vực – tự động quay về” trong điều kiện địa hình vùng núi phức tạp ở lưu vực Trường Giang.

Máy bay có đặc điểm cất/hạ cánh siêu ngắn, thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt, có thể cất/hạ cánh trên đường cấp 2, đường đất cứng, bãi cỏ; có thể lắp bộ phao để cất/hạ cánh trên mặt nước; có thể lắp bộ càng trượt tuyết để hoạt động trên băng tuyết. Điều này giúp mở rộng đáng kể các kịch bản ứng dụng của UAV logistics.

UAV YH-1000 và YH-1000S đều có thể chất, dỡ hàng hóa từ mũi máy bay. Ảnh: Baidu.

Caihong-YH1000 là sản phẩm phát triển nhằm đáp ứng chiến lược quốc gia của Trung Quốc về “kinh tế tầm thấp”, tập trung vào dịch vụ vận tải hàng không không người lái trong tương lai.

Nhờ sử dụng công nghệ trưởng thành và nhiều linh kiện tiêu chuẩn, mẫu UAV này có thể sớm đi vào đời sống thường nhật, trở thành một “vị khách trên không” quen thuộc.

Theo ông Hoàng Vĩ, đại diện Công ty UAV Caihong: “Caihong-YH1000 tập trung vào cất/hạ cánh đường ngắn, thậm chí không cần sân bay hàng không phổ thông loại A. Định vị của nó là ‘xe bán tải trên không’ – giống như xe điện ba bánh, phục vụ nhu cầu vận chuyển tới mọi ngõ ngách”.

Đáng chú ý, cho đến nay nhà sản xuất vẫn không công bố các thông số chi tiết (nhất là sải cánh và chiều dài) vì đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển, hoặc được xem là thông tin kỹ thuật nhạy cảm liên quan đến khả năng triển khai trong quân sự và logistics.

Theo Thepaper, Baidu