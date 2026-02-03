Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đã phá hủy bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất tại Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga công bố video UAV, cho biết nhiều binh sĩ Ukraine thương vong.

Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy tại tỉnh Kharkov của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời công bố đoạn video do UAV ghi lại khoảnh khắc tấn công.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga phát đi hôm đầu tuần, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và đã khiến tối đa 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, quân đội Ukraine nhiều lần sử dụng các loại tên lửa, trong đó có hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp, để tập kích lãnh thổ Nga. Các đòn tấn công này thường nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư của Nga, gây thương vong cho dân thường.

Cũng theo giới chức quân sự tại Moscow, một kíp chiến đấu Iskander-M khác đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô, bao gồm radar và kíp vận hành, do lực lượng Kiev triển khai tại tỉnh Dnepropetrovsk.

Trong bản cập nhật tác chiến hàng ngày công bố hôm đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng thuộc Cụm quân Sever (Phía Bắc) cũng đã tiêu diệt hai khẩu pháo và năm kho vật tư quân sự, đồng thời loại khỏi vòng chiến tới 250 binh sĩ Ukraine dọc tuyến mặt trận tại các tỉnh Sumy và Kharkov.

Tại những khu vực khác của tỉnh Kharkov cũng như trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, lực lượng Kiev được cho là đã mất ít nhất 1 xe tăng, 5 xe bọc thép và 2 khẩu pháo, cùng hàng chục phương tiện cơ giới và hơn 300 quân nhân.

Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad thời Liên Xô, một khẩu pháo và một kho vật tư quân sự tại tỉnh Zaporozhye cũng như tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine, với tổn thất phía Kiev ước tính lên tới 320 binh sĩ tại khu vực này.

Theo RT