Bỏ túi 5 "bí kíp"để đi chơi 30/4 vừa rẻ, vừa nhàn

Dịp 30/4 - 1/5 luôn là mùa du lịch cao điểm, nhưng với các tiện ích trên điện thoại, người dùng vẫn có thể chủ động lên kế hoạch và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Nhiều người có xu hướng chuẩn bị sớm, chọn chuyến đi ngắn ngày và ưu tiên sự linh hoạt trước mỗi dịp lễ. Công nghệ vì thế trở thành công cụ hữu ích, giúp đặt dịch vụ nhanh hơn, hạn chế bị động trước tình trạng quá tải, tăng giá hoặc lừa đảo trực tuyến.

Đặt vé online: So sánh giá trước khi chốt

Với vé máy bay, tàu hoặc xe khách, người dùng không nên chỉ tham khảo trên một nền tảng. Có thể kiểm tra website, ứng dụng chính thức của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, các hãng xe, đơn vị vận tải, rồi đối chiếu thêm trên Traveloka, Vexere, Booking.com, Agoda.

Các ứng dụng thanh toán trung gian hiện đã tích hợp tính năng đặt vé máy bay, tàu, xe, đồng thời kèm nhiều ưu đãi cho người dùng. Ảnh: VNPay.

Hiện nay, nhiều ứng dụng ngân hàng và đơn vị thanh toán trung gian cũng tích hợp công cụ đặt vé, đôi khi có mã giảm giá hoặc deal rẻ hơn kênh chính hãng. Cách làm hiệu quả là mở 2 đến 3 ứng dụng, nhập cùng điểm đi, điểm đến và ngày di chuyển để so sánh.

Nếu đi máy bay, cần kiểm tra thêm hành lý ký gửi, phí đổi vé và giờ bay, vì nhiều vé giá thấp chỉ gồm dịch vụ cơ bản. Với xe khách, Vexere cho phép xem loại ghế, điểm đón, điểm trả và đánh giá nhà xe. Dịp cao điểm, nên đặt sớm thay vì chờ ưu đãi sát ngày, bởi nhiều tuyến dễ hết chỗ hoặc tăng giá mạnh.

Đặt phòng khách sạn: xem kỹ vị trí và đánh giá gần nhất

Với chỗ ở, giá rẻ chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Trên Booking.com, Agoda, Traveloka hay Airbnb, người dùng có thể lọc phòng theo ngân sách, khu vực, tiện nghi và điểm đánh giá.

Tuy nhiên, cần xem kỹ vị trí, chính sách hủy và các bình luận mới nhất.

Người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và đặt phòng trực tiếp trên ứng dụng du lịch ngay trên điện thoại.

Trước khi đặt, nên mở Google Maps để kiểm tra khách sạn cách bãi biển, trung tâm, bến xe, ga tàu hoặc điểm tham quan chính bao xa. Nhiều nơi ghi gần trung tâm, nhưng thực tế có thể mất 15-20 phút di chuyển. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nên ưu tiên nơi thuận tiện đi lại.

Phần đánh giá cũng cần đọc có chọn lọc, nhất là các nhận xét gần đây về vệ sinh, tiếng ồn, thái độ phục vụ, bãi đỗ xe và tình trạng phòng có giống ảnh hay không. Dịp lễ, nên chọn phòng cho phép hủy miễn phí, thanh toán sau hoặc đổi ngày. Ngoài ra, cần cảnh giác với fanpage homestay giá rẻ yêu cầu chuyển khoản cọc vào tài khoản cá nhân.

Thanh toán số: gọn nhẹ nhưng đừng chủ quan

Hiện nay, thanh toán bằng ví điện tử và ngân hàng số giúp việc chi tiêu trở nên gọn nhẹ hơn, không cần mang theo nhiều tiền mặt. MoMo, ZaloPay, VNPay, Apple Pay hoặc app ngân hàng có thể dùng để thanh toán bữa ăn, mua vé tham quan, đặt xe, nạp điện thoại và chuyển tiền trong nhóm.

Trước chuyến đi, nên kiểm tra hạn mức chuyển khoản, cập nhật sinh trắc học và chuẩn bị thêm một thẻ ngân hàng dự phòng. Nếu đi cùng bạn bè, có thể dùng tính năng yêu cầu chuyển tiền, chia tiền trong các ví điện tử như MoMo, ZaloPay hoặc ghi lại chi tiêu bằng Money Lover, Google Sheets để tránh nhầm lẫn.

Tính năng chia tiền trên ví điện tử giúp nhóm bạn dễ dàng quản lý chi tiêu khi đi du lịch. Ảnh: Thượng Tâm.

Dù vậy, vẫn nên mang một ít tiền mặt cho bãi gửi xe, chợ địa phương hoặc quán nhỏ chưa nhận thanh toán trực tuyến. Khi chuyển khoản, cần kiểm tra kỹ tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận.

Bản đồ số: đừng chỉ dùng khi đã lạc đường

Bản đồ số nên được chuẩn bị trước chuyến đi. Trên Google Maps hay Apple Maps, người dùng có thể lưu sẵn khách sạn, quán ăn, điểm tham quan, bãi gửi xe, cây xăng, trạm sạc xe điện và bệnh viện gần nhất.

Với nơi sóng yếu như vùng biển, đồi núi hoặc khu du lịch xa trung tâm, nên tải bản đồ ngoại tuyến trên Google Maps trước khi khởi hành. Khi đến thành phố du lịch đông khách, nên bật lớp giao thông để xem tuyến nào đang ùn tắc.

Gom các điểm đến gần nhau trên bản đồ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh lịch trình quá dày. Ảnh: Rentabikevn.

Một cách dùng bản đồ hiệu quả là gom các địa điểm gần nhau vào cùng một buổi, thay vì di chuyển lòng vòng. Cách này giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí di chuyển và tránh lịch trình quá dày.

Lên lịch trình bằng AI: nhanh hơn nhưng cần kiểm chứng

ChatGPT, Google Gemini hoặc Microsoft Copilot có thể giúp rút ngắn thời gian lên kế hoạch. Người dùng chỉ cần nhập điểm đến, số ngày, ngân sách, phương tiện di chuyển và sở thích cá nhân.

Ví dụ, có thể yêu cầu AI lên lịch trình 3 ngày 2 đêm ở Quy Nhơn cho gia đình 4 người, ngân sách vừa phải, ưu tiên ăn hải sản và hạn chế di chuyển xa. AI có thể gợi ý lịch trình theo từng buổi, món nên thử, chi phí dự kiến và vật dụng cần chuẩn bị.

Tuy nhiên, AI chỉ nên được xem là công cụ phác thảo kế hoạch ban đầu. Trước khi chốt lịch trình, người dùng vẫn cần kiểm tra lại giờ mở cửa, giá vé và tình trạng hoạt động của điểm đến trên Google Maps, website chính thức hoặc các nền tảng đặt dịch vụ.