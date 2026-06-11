Đà Nẵng và Viettel ký thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030

Viettel cam kết ưu tiên triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, hỗ trợ đào tạo cán bộ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thí điểm các mô hình thông minh phù hợp với thực tiễn Đà Nẵng

Chiều 11/6, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel đã ký Thỏa thuận hợp tác về tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung phối hợp triển khai đồng bộ nhiều nội dung quan trọng: hoàn thiện hạ tầng số (mở rộng 5G, xây dựng trung tâm dữ liệu, cáp quang biển); phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng AI, blockchain, công nghệ bán dẫn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chuỗi cung ứng của Viettel.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung triển khai các nội dung trọng tâm: hoàn thiện hạ tầng số (phủ sóng 5G toàn thành phố năm 2026, đạt trên 95% vùng phủ ngoài trời); xây dựng trung tâm dữ liệu, tòa nhà công nghệ thông tin 8.000 m2 và trung tâm chia chọn tự động 8,6 ha; phát triển chính quyền số, Khu thương mại tự do thông minh, Trung tâm tài chính quốc tế thông minh; thí điểm nền tảng bản sao số đô thị; hợp tác phát triển công nghệ bán dẫn và nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Viettel sẽ hỗ trợ ứng dụng IoT, AI giám sát vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và nhà máy chế biến sản phẩm giá trị cao;

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chiến lược. Đà Nẵng mong muốn Viettel tiếp tục đồng hành để đưa thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế số của khu vực.

Viettel cam kết ưu tiên triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, hỗ trợ đào tạo cán bộ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thí điểm các mô hình thông minh phù hợp với thực tiễn Đà Nẵng. Ngược lại, thành phố sẽ tạo cơ chế thuận lợi để Viettel đầu tư hạ tầng và mở rộng hoạt động.

Các thỏa thuận nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh và động lực phát triển kinh tế số của miền Trung.