Khởi tranh cuộc thi Vietnam AI Open Hackathon

Với chủ đề "Vietnam Agentic AI Hackathon", cuộc thi Vietnam AI Open Hackathon tại Đà Nẵng chính thức khởi tranh từ ngày 9/6–12/6 tại Công viên Phần mềm số 2.

Ngày 9/6, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) phối hợp với tập đoàn Sovico, tập đoàn Viettel tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Vietnam AI Open Hackathon tại Đà Nẵng với chủ đề "Vietnam Agentic AI Hackathon".

Vietnam AI Open Hackathon là hoạt động nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là môi trường thực chiến để các đội thi phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp AI hướng tới ứng dụng thực tiễn.

"Với sự đồng hành của các đối tác công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Viettel và Sovico Group, cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, cơ sở đào tạo và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI", ông Thạch cho hay.

Các đội thi chuẩn bị cho cuộc tranh tài.

Cũng theo ông Thạch, Sở KH&CN ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) với tư cách là đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi. Việc Trung tâm DSAC tham gia tổ chức Cuộc thi thể hiện vai trò đầu mối của thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi ghi nhận 93 đội đăng ký tham gia đến từ các doanh nghiệp, startup, trường đại học và cộng đồng nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo trên cả nước.

Các đại biểu, chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Sau quá trình rà soát, đánh giá và tuyển chọn, Ban tổ chức lựa chọn 10 đội tiêu biểu tham gia tranh tài trực tiếp tại Đà Nẵng. 10 đội thi tranh tài trực tiếp gồm: Trà Sữa Dừa Nướng, Galaxy SkyPlatform, VietJet-ICT, Weatherise, ViperX, AIO Challenger, Twilight, Port8889, Vietjet AMO và Menas.

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